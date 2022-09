Tetaz en Rojas: “Alberto no debe saber que Massa está en Estados Unidos contrayendo deuda en dólares”.

El diputado nacional del radicalismo, Martin Tetaz, y referente de Evolución Radical, una línea interna dentro del centenario partido estuvo hoy en Rojas en donde compartió un encuentro con el intendente Román Bouvier, brindó una conferencia de prensa.

Posteriormente encabezó el Primer Foro Regional de la Producción bajo el lema “El campo, la industria y el comercio”, en La Magnolia y tras el cierre de actividad, Tetaz mantuvo un encuentro en el comité más viejo de la provincia de Buenos Aires, con correligionarios y simpatizantes del centenario partido.

Conceptos del foro productivo

Respecto al foro que debutó en el municipio rojense explicó que se hablaron de los problemas que le importan a la región, esencialmente en cuestiones impositivas, pero sobre todo por el desilineamiento que tienen sistemáticamente los precios en Argentina. “Hace 80 años que en el país hay sesgo antiexportador en el país. Ayer se prorrogó el impuesto al cheque, que también es antiexportador porque después no se puede discriminar”, explicó el diputado, quien buscó aconsejar a los productores para que encuentren salidas a los problemas económicos.

Dólar Soja

Respecto a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional que generó un fondo para impulsar la producción y generar divisas, Tetaz consideró que “es pan para hoy y hambre para mañana”. “solamente le está dando a un sector por un período muy corto en el tiempo, por lo cual los productores ya habían entregado su producción y no terminaron siendo beneficiados. Pareciera que hay productores de primera y de segunda. Y lo que produce el productor vale 300 pesos, no 200”, cuestionó.

Massa en EEUU

En cuanto a la visita de Sergio Massa a Estados Unidos para mantener contacto directo con el Fondo Monetario Internacional, el diputado sostuvo que “está bien en el sentido de que tiene hablar con todos los sectores con los que Argentina tiene que resolver problemas y no los evita”. De todos modos, advirtió que “el Fondo ya sabe que Argentina no cumple”, pero que “igual lo va a seguir financiando para que no haya default antes de un cambio de gobierno”. “Van a Estados Unidos para ver al diablo y tomar deuda en dólares y es algo que criticaron durante toda la campaña. Alberto no debe saber que Massa está en Estados Unidos contrayendo deuda en dólares”, disparó el diputado nacional.

Panorama internacional

En relación al panorama económico internacional, el integrante de Evolución dijo que “va a empezar a presionar más” porque “la inflación no sede en el mundo” y eso implica que “la política monetaria tiene que ser un poco más contractiva” y por lo tanto los estímulos monetarios en el mundo van a ceder.

Mucho se debate si la crisis en Argentina es a causa de problemas políticos o económicos. Para Tetaz “son dos caras de la misma moneda”, porque no existe la economía sin la política y viceversa. “Vos podés gestionar políticamente un municipio, pero después tenés que llamar al secretario de Hacienda para ver si recaudaste o no para hacer política pública. Buena parte de la inflación, que uno dice que es un fenómeno económico, en realidad es culpa de la política, porque la gente no le cree al Presidente, y la moneda que emite no vale nada a causa de eso”, aseguró.

Presupuesto 2023

En cuanto al presupuesto 2023 presentado recientemente, donde se prevé una inflación del 60%, el diputado dijo que están estudiando un documento presentado de 4800 páginas. “Lo que pudimos advertir es que las proyecciones macroeconómicas lucen bastante optimistas. Vamos a terminar 2022 con un 100% de inflación y anticipan una del 60% para el año que viene, sin explicar cómo se va a lograr”, expresó.

Cómo ve a la provincia de Buenos Aires

Uno de los temas más calientes en la política es el andar de la provincia más grande del país. Respecto a este tema el profesor dijo: “Vamos a la provincia con mucha preocupación. Vengo de escuchar al gobernador decir que él no hace cálculo económico para tomar decisiones de gestión de políticas públicas. Esto me confirma que no miden nada. Y en cada lugar que recorro encontrás un fracaso diferentes”.

Sus intenciones de ser gobernador

Consultado por si tiene o pretende ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Tetaz dijo que “aún falta mucho”. “La gente de nuestro equipo está entusiasmada y tiene ganas de que ese proyecto tome color. Pero nosotros estamos trabajando en ver qué forma tiene que tener esa propuesta, ya que consideramos que tiene que ser una propuesta de Juntos por el Cambio ganadora para construir volumen político. Después se verá quien será candidato el año que viene. Analizar esto en el contexto que vive el país me da un poco de vergüenza”, sintetizó.