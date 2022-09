La Escuela de Policía Descentralizada "Juan Vucetich" de Obligado volvió a funcionar

El intendente Municipal Román Bouvier encabezó la ceremonia de apertura y puesta en funcionamiento de la Escuela de Policía Descentralizada Juan Vucetich en la localidad de Rafael Obligado. "En poco tiempo van a estar sirviendo a la comunidad", dijo el intendente de Rojas en su discurso de bienvenida.

El Jefe Comunal estuvo acompañado por el Director de Seguridad, Luis Luciano; el Comisario General, Julio Poles; la subsecretaria de Emergencias del Ministerio de Seguridad Bonaerense, Alicia Salman; el Coordinador de los Institutos, Leandro Sarlo; el Director de Seguridad, Damián García; la Directora de Planificación Educativa, Comisario Natalia González; la futura Directora de la Escuela de la localidad, María Ignacia Rodríguez y el Delegado edgar Calvo.

En total serán 211 los aspirantes quienes tendrán un período de adaptación y proceso informativo para realizar la inauguración los primeros días del mes de octubre. El ciclo lectivo por el cual tendrán que pasar constará de 9 meses de duración. La historia de La Vucetich

La Escuela Descentralizada de Cadetes de Policías "Juan Vucetich" de Rafael Oligado abrió sus puertas en el año 2013 convirtiéndo a cientos de cadetes en efectivos de la bonaerense.

Debido a diferentes políticas públicas, su actividad cesó en el 2018, año en el que su ciclo electivo no abrió. Previamente, en febrero de 2017, el entonces ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, confirmó la continuidad de la Escuela y desacreditó los fuertes rumores de cierre.

En ese momento, se decidió realizar tareas de reacondicionamiento de las instalaciones para recibir a los cadetes: pintura general de los diferentes sectores que ocuparían los docentes y la construcción de habitaciones y baños.

La Vucetich de Obligado buscó cumplir con el objetivo de que los cadetes fueran internos del establecimiento como en las demás escuelas, es decir, que no sólo realizaran su capacitación sino que pernoctasen en el establecimiento de lunes a viernes. El ex intendente de Rojas, Claudio Rossi, señalaba que la matrícula de inscriptos se encontraba por debajo de lo considerado necesario para habilitar los cursos, razón por la cual no abriría sus puertas durante el 2018.

Esta medida fue tomada por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y fue comunicada desde la Subsecretaría de Relaciones Institucionales de la ciudad de La Plata.

La noticia de la reapertura de la Vucetich fue adelantada por Diario Núcleo a principios de julio de este año, lo cual se concretó en el día de ayer. Ahora es el momento de reafianzar los vínculos y hacer que la descentralizada marche como lo supo hacer alguna vez.