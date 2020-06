La ciudad de Rojas contará con una nueva tecnicatura universitaria

El municipio de Rojas y la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires (Unnoba) firmaron el convenio para desarrollar la “Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Sistemas Informáticos”, la cual tendrá un curso nivelatorio online que se desarrollará entre el 15 de junio y el 15 de julio. Pero antes, los interesados deben inscribirse en link:http://preinscripcion3.unnoba.edu.ar/rojas y tienen tiempo hasta el 12 de junio.

El acto de firma se realizó en el Centro Cultural “Ernesto Sábato”, con la presencia del intendente Claudio Rossi, el rector de la Unnoba, Guillermo Tamarit, el secretario de Gobierno Cristian Ford y la directora de Educación Cecilia Acerbo. En primer término, el intendente agradeció “el compromiso con la ciudad que tiene la Unnoba”, porque entiende que no es fácil poder instrumentar una iniciativa de desarrollo. Y agregó: “Nuestra comunidad es una de las pocas en la Provincia que viene descendiendo en su crecimiento vegetativo: hace un par de décadas éramos casi 40 mil habitantes y hoy somos 25 mil, eso habla de la pérdida de oportunidades. Por eso hay que encontrarle la vuelta a esta problemática y nos interesa mucho la inserción de la Unnoba en nuestra comunidad. Esta especialidad tiene un potencial muy importante, se podrá desarrollar a futuro dentro de nuestra ciudad y queremos darle prioridad a eso”.

Por su parte, Guillermo Tamarit sostuvo que la subsede de la Unnoba en Rojas “ha normalizado las actividades, lo que permite este tipo de iniciativa. El desarrollo de sistemas es un área núcleo que tenemos y cuenta con una demanda creciente de los estudiantes y las empresas, las cuales van a encontrar en los profesionales mucho de lo que forma parte de la reflexión de estos días, nuevos mercados de trabajo, nuevas industrias y desarrollos”.

Educación y pandemia

El rector Guillermo Tamarit se refirió al momento que atraviesa la educación en el marco de la pandemia por coronavirus Covid-19. “Todas las semanas tenemos encuentros virtuales con los rectores, participamos en la Mesa de Salud a nivel nacional. Creemos que hay que apostar a la responsabilidad de los ciudadanos, las medidas tienen que ser coherentes, la gente tiene que comprender que hay coherencia entre lo que se le pide que haga y lo que ocurre. Tenemos un panorama de todo el país, hay provincias donde no hubo casos de coronavirus, por lo que hay que tener distintas estrategias para las distintas situaciones. Todo tiene un costo”, apuntó.

Por otro lado, en conferencia de prensa Tamarit puntualizó que “hoy la educación está solapada porque, naturalmente, la prioridad es la cuestión sanitaria; nos toca poner en el escenario lo educativo porque estar cien días sin actividad va a tener consecuencias educativas. Quienes han ingresado al secundario y a la Universidad tienen enormes dificultades, aún en el acompañamiento que hacen los docentes. Siempre dejamos claro que hemos atendido una emergencia desde lo virtual, eso tiene enormes dificultades, no es ese el modelo, no va a reemplazar la presencialidad”. En tanto, agregó que “lo educativo también va a pagar un costo social muy alto y hay sectores con menos posibilidades que estamos dejando atrás. Una vez que podamos superar la cuestión sanitaria y podamos poner en orden la economía, también hay que atender a la educación, que es el futuro, ni más ni menos”.