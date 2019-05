Confirman que el agua potable de Rojas no tiene presencia de agroquímicos

Luego de que un informe encargado por la Corte Suprema de Justicia determinara que el agua en Pergamino estaba contaminada con agroquímicos, el Municipio de Rojas encabezó un análisis preventivo para determinar si el agua de red tenía o no presencia, principalmente, de glifosato. Los resultados arrojados por el estudio determinaron que el agua es apta para consumo humano, ya que no hay presencia alguna de agroquímicos. Daniel Boyeras, secretario de Obras y Servicios Públicos; y Pilar Villar, directora de Bromatología, explicaron en conferencia de prensa en qué consistieron los estudios y llevaron tranquilidad a la comunidad remarcando que “el agua potable de Rojas es de calidad”.

Por su parte, Daniel Boyeras dijo que “entendimos que debíamos generar este espacio de conferencia de prensa para dar la información que nos habíamos comprometido a difundir a raíz de un tema que es de preocupación en la Región” y agregó que “ni bien se dio a conocer el caso de Pergamino, se tomaron una serie de muestras del agua de Rojas y se hizo un análisis fuera de los que comúnmente se llaman de rutina, luego mandamos a analizar las muestras y como resultado nos confirmaron que no hay presencia de glifosato en el agua”. Para Boyeras los resultados no son casuales, sino que hay una serie de cuidados que se deben tomar desde el Estado Municipal y que Rojas viene tomando: “esto se debe a que las instalaciones se construyan y se operen como corresponde, es muy importante lo que hemos hecho en materia de explotación de los pozos, la automatización de los mismos, entre otras cuestiones que ayudan a que la extracción se haga de manera eficiente y segura”, advirtió.

En tanto, Pilar Villar reveló que se analizó el agua en tres puntos de Rojas: tanque de agua, pozo 12 (zona ruta 45) y en Villa del Parque Cecir, ya que estos dos últimos son sectores cercanos a campos agrícolas. Más allá del resultado, la bioquímica adelantó que “los análisis se van a empezar a realizar esporádicamente porque la situación puede cambiar, el glifosato no es lo único que puede contaminar el agua, hay otros pesticidas y herbicidas que pueden resultar nocivos, hay una lista enorme de contaminantes orgánicos” y agregó que “si bien ahora no se detectó nada, hay valores permitidos, lo que significa que no generan problemas o enfermedades sino que es tolerable”. A su vez, los funcionarios apuntaron que, ante la duda por manifestaciones en el cuerpo como irritaciones dérmicas, se debe acudir a profesiones de la salud y “ser cuidadosos y criteriosos, quienes consumen agua de pozo deben realizar los análisis correspondientes”.

Problemática con agroquímicos en Pergamino

El pasado mes de abril, el titular del Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, ordenó la suspensión de la aplicación de agroquímicos en campos que rodean a tres barrios de Pergamino donde se habían reportado casos de adultos y niños con problemas de salud y enfermedades sin diagnóstico. Además, el juez había pedido al Municipio que garantice la provisión de agua potable de manera inmediata en los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida, ya que se habrían detectado altos índices de agrotóxicos en el agua.

Ante esta problemática, el Municipio de Pergamino, mediante un decreto, informó sobre medidas a tomar: “iniciamos un expediente administrativo y le pedimos a la Red de Universidades Bonaerenses, a través de la Unnoba, que interprete cada uno de los puntos de esos análisis de agua que se efectuaron”, dijo el Jefe de Gabinete Carlos Pérez y afirmó que “se extenderá la red de agua potable en la totalidad del barrio Villa Alicia, además le pedimos a la Secretaría de Servicios Públicos que realice un estudio sobre una nueva perforación o la extensión de la perforación existente, lo que dotaría a la zona de un pozo de agua más, también vamos a hacer un estudio sobre la realización y ejecución de barreras ambientales, efectuaremos con mayor periodicidad los análisis no solo bacteriológicos sino también en busca de restos de agroquímicos y plaguicidas”.