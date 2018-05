Presentaron las bases del concurso para crear el himno de Rojas

El director de Cultura de la Municipalidad de Rojas, Alejandro Elcoro, brindó detalles acerca del concurso abierto a la comunidad que busca la creación del himno de Rojas. Desde el área de Cultura proponen que sean los propios vecinos de la ciudad quienes escriban la letra y compongan la música, que luego será evaluada por un jurado integrado por especialistas en la materia.

En diálogo con Democracia, Elcoro manifestó sus expectativas y expuso las disposiciones generales para ser parte del concurso.

- ¿Cómo surgió la idea de componer un himno para Rojas?

- La idea surgió por parte de la secretaria del Conservatorio de Música municipal, Delia Martínez. En principio habíamos pensado en dividir el certamen en dos partes: la primera para elegir la poesía y la segunda para ponerle música. Delia me dijo que convenía hacerlo de una vez. Busqué las bases, lo fuimos charlando, y le sugerí al Concejo Deliberante que lo declarara de interés municipal porque Rojas ya tiene bandera y escudo, así que también nos parecía oportuno que tuviera himno.

- ¿Cuáles son las condiciones generales para participar del concurso?

- Buscamos que el himno sea creado por vecinos o también por aquellas personas que no viven en la ciudad actualmente pero que son oriundos de Rojas. No hay límite de edad para participar y lo pueden hacer de manera individual o en grupos de amigos, familia, etcétera. La letra se entrega primero con un seudónimo, se evalúa por un jurado rojense, se define y luego se participa por la música. Sugerimos que no tenga más de cuatro estrofas para que sea fácil de retener y memorizar para cantar.

- ¿En qué tipo de eventos se cantaría el himno en el futuro?

- La idea es que el himno se pueda reproducir en actos oficiales, eventos locales, fiestas de nuestra ciudad y localidades, en las escuelas.Noto mucho entusiasmo en la gente y están esperando conocer las bases para ponerse a trabajar.