Himno de Rojas: bases del concurso

-Podrán participar escritores y músicos rojenses que residan en el partido o fuera de él, sin límite de edad.

- Los trabajos se entregarán en el Centro Cultural Ernesto Sábato, ubicado en Avenida 25 de Mayo 257 de Rojas de lunes a viernes, en horario de 8 a 13 y de 17 a 19, hasta el 10 de junio de 2018.

- Los trabajos con la letra del himno deben ser presentados en tres ejemplares, a doble espacio, en letra Times New Roman 14, en papel A4, escritos a una sola cara.

- Las obras se identificarán con un seudónimo, que figurará en el exterior del sobre. Dentro de este se incluirán los trabajos y otro sobre cerrado en el cual figurarán: una reseña biográfica del autor, con su domicilio y números de teléfonos, fotocopia de su documento y una certificación firmada por el concursante en el que indicará que conoce y acepta en su totalidad las bases del concurso. La ausencia de este documento descalificará la obra, en caso de que resultara seleccionada por los jurados.

- En el sobre y en la primera página de cada uno de los tres (3) ejemplares de las obras presentadas se escribirá lo siguiente: Concurso “Himno de Rojas”, título de la obra y seudónimo.

- El tema será el de un himno para Rojas y el estilo será libre. La composición podrá ser individual o colectiva. La extensión máxima será de cuatro estrofas y un estribillo.

- No podrán participar de este concurso los miembros del jurado ni sus familiares cercanos.

- Las direcciones de Educación y de Cultura nombrarán tres jurados idóneos de reconocidos méritos.

- El premio podrá ser declarado desierto cuando, a juicio mayoritario del jurado, las obras participantes no reúnan la calidad literaria.

- El fallo del jurado calificador será razonado y tendrá carácter definitivo e inapelable, podrá ser unánime o por mayoría y en ambos casos deberá ser sustentado. El fallo se emitirá el 9 de julio de 2018.

- La premiación se realizará el 13 de julio en el Centro Cultural Ernesto Sábato.

- El ganador o los ganadores recibirán un premio único de cinco mil pesos ($5000) y un pergamino.

- Sobre la base del texto elegido, los músicos y compositores rojenses deberán elaborar la música del himno. La composición podrá ser individual o colectiva.

- El formato será para canto e instrumento/s acompañante/s, pudiendo ser piano o guitarra (o ambos) y siendo éste el formato mínimo (puede llevar más instrumentos).

- En este caso, deberán presentarse una partitura que contenga todas las líneas vocales e instrumentales, permitiéndose el cifrado de acordes para guitarra y una grabación, sea en un CD o en un pendrive, preferiblemente en formato mp3. La melodía deberá ser inédita y no asemejarse a ninguna canción popular argentina o extranjera. Deberá ser escrita en una tonalidad adecuada para ser cantada cómodamente por la generalidad de las voces. Los trabajos deberán ser entregados del mismo modo expresado en las cláusulas anteriores.

- En el caso de que el concursante no sepa escribir música, podrá dirigirse al Conservatorio y solicitar la escritura de la línea melódica, debiendo proveer una grabación y los acordes que forman la armonización. Sólo se escribirán líneas melódicas, a las que deberá agregarse el cifrado.

- El plazo de admisión de los trabajos será hasta el día 17 de agosto. El fallo del jurado se emitirá el día 11 de septiembre.

- La premiación se realizará el 14 de septiembre en el Centro Cultural Ernesto Sábato.

- El ganador o los ganadores recibirán un premio único de cinco mil pesos ($5.000) y un pergamino.

- Las obras no premiadas deberán ser retiradas treinta días después del fallo. Pasada esta fecha, se procederá a su destrucción.

- En caso de producirse alguna eventualidad o situación, no contemplada en las bases, ésta será resuelta por los miembros del jurado.