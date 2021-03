Sarmiento de Germania derrotó en partidos amistosos al Club Juventud Unida de Lincoln

El plantel del Club Sportivo Sarmiento de Germania se sigue preparando para el inicio del campeonato de fútbol 2021 de la Liga Deportiva Central Vedia, y el director t{écnico de los verdes germanienses, Oscar Alberto Cabrera, pactó amistosos frente a Juventud Unida de Lincoln, entidad que participa en los torneos de la Liga Amateur de Deportes.

En ambos cotejos que disputaron en "Los Tapiales" de los juventinos, en Primera y en Segunda divisiones, se impuso Sarmiento por 1 a 0, con gol de Gonzalo Oliva en Reserva, mientras que en la categoría superior, el tanto de los dirigidos por el "Cabezón" Cabrera fue anotado por el talentoso volante ofensivo Lucas Quinteros.



En el preliminar, la Segunda de los germanienses formó con Santiago Belauzarán; Nicolás Gette (Juan Amaya), Facundo Vilches (Franco Lauriña), Lucas Camino (Paolo Nasisi) y Lucio Bevilacqua (Dylan Ferreyra); Juan Ignacio Córdoba (Agustín Antolín), Axel Buzzi (Darío Alcaráz), Mirco Vicente (Rodrigo Medina) y Adrián González; Alexis Echegaray (Gonzalo Oliva) y Tobías Verón.

En el encuentro de Primera división, en el cual los juventinos apelaron mucho al juego fuerte, Sarmiento (G) formó con Lautaro Monza (Sebastián López); Lucas Cabrera, Santiago Zani, Franco Benavídez (Fernando Ballesio) y José Luis Fontana (Marcelo Campos); Facundo Varela (Mauricio Torres), Ramiro Echarri, Martín Moreno, Lucas Quinteros (Silvio Oliva) y Julián Garrone (Agustín Benavídez); y Gabriel Rodríguez (Nicolás Salinas).

SE INICIARÁ EL TORNEO OFICIAL

Sportivo Sarmiento de Germania presentó como entrenadores de sus planteles delas categhorías inferiores a Martín Moreno y Sebastián López, jugadores de primera división que estarán a cargo de las formativas del "verde" en el certamen oficial 2021 de la Liga Deportiva Central Vedia.

El torneo se va a iniciar el domingo 7 de Marzo y en la primera fecha, Sarmiento recibirá en Primera y Segunda categorías la visita de Martín Yrigoyen de Leandro N. Alem, mientras que los demás cotejos de la fecha inaugural serán éstos:

Ancalú de San Gregorio vs. Defensores de Christophersen (Santa Fe); Leandro N. Alem vs. Juventud Unida de Colonia Alberdi; Deportivo Alberdi ante Sarmiento de Vedia; Huracán de Diego de Alvear vs. River Plate de San Gregorio (Santa Fe) y Atlanta de Vedia recibirá a Matienzo de Alberdi.

En la segunda fecha, los germanienses visitarán a River en San Gregorio; por la tercera serán anfitriones en Germania de Huracán de Diego de Alvear; por la cuarta, visitarán a Defensores de Christophersen; por la quinta serán huéspedes de Deportivo Alberdi; en la sexta esperan a Atlanta de Vedia; la séptima marcará la visita a Leandro N. Alem; por la octava llegará a Germania Ancalú de San Gregorio; en la novena, visita a Juventud Unida de Colonia Alberdi; la décima será jugando en casa ante Matienzo de Alberdi y por la undécima y última jornada, visitará a su homónimo, Sarmiento de Vedia.