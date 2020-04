Laura Martínez: "Este es un nuevo desafío"

Laura Patricia Martínez, como anticipó "Hoy", volvió a asumir en el cargo de inspectora jefe Distrital en el Partido de General Pinto, puesto que ya había ocupado desde Marzo del año 2011 hasta Junio de 2016, durante la gestión municipal que encabezó el intendente Alexis Raúl Guerrera y de Daniel Scioli como gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

Con el retorno del Partido Justicialista (como Frente de Todos) al gobierno bonaerense y nacional, se produjeron cambios en distintos cargos y así, Martínez -de 49 años, esposa del concejal Gabriel Felipe López y madre de cuatro hijos (Florencia, Agustina, Felipe y Valentina), volvió a la jefatura Distrital de Educación, en reemplazo de Silvia Edith Casanova, quien había ocupado ese lugar impulsada por Cambiemos (gobierno nacional y provincial entre 2015 y 2019) y quien vuelve a desempeñarse como inspectora de Educación Especial en el Distrito de Lincoln y sigue ocupando además una banca como edil del H. Concejo Deliberante de General Pinto.

Radicada desde hace treinta años en Coronel Granada (llegó desde Lincoln), la docente Laura Martínez, inspectora de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, asumió el lunes 20 pasado y tras reunirse con el intendente Jorge Alfredo "Fredy" Zavatarelli y con su antecesor y actual diputado provincial, Alexis Raúl Guerrera, comenzó su trabajo como inspectora jefa, en tiempos sumamente difíciles por la pandemia del Coronavirus.

"Este es un nuevo desafío, en esta segunda etapa. Digo desafío especialmente por la emergencia sanitaria que estamos viviendo todos. Trabajamos muchas veces por redes sociales y cuando la situación lo amerita, voy a la sede de la Jefatura, porque debemos hacer entrega de cuadernillos para los alumnos, organizar todo, así que voy sin problema y tomando muchos resguardos, todo tipo de cuidados porque aunque puedo circular, debo pensar en los demás y cuidarnos entre todos", destacó Martínez de López en diálogo con Enrique "Kike" Minervino, director de la F.M. de Germania

Seguidamente, la inspectora jefe remarcó que "Trabajamos con las instituciones educativas y con los inspectores, en modalidad virtual, que es lo más cercano a la presenciabilidad que teníamos antes de la pandemia. En el Distrito, no tenemos inspectores que vivan en General Pinto y si hay que venir a la Jefatura por alguna cuestión, como ya expresé, lo hago. Ya hablé con todos los inspectores, recalcando que debemos fortalecer el trabajo con todas las instituciones, pero desde la virtualidad, para cuidarnos entre todos en este marco de aislamiento. Es un desafío trabajar a la distancia, con la tecnología por medio, pero día a día mejoramos, nuestro objetivo es cuidarrnos entre todos y luego poder pensar -desde ese lugar- como continuamos con aprendizajes y con la Escuela tras el aislamiento".

IMPORTANCIA DE LA CONECTIVIDAD

Sobre los primeros pasos que ha dado desde la Jefatura, Laura detalló que "En principio, se hizo un balance de quienes tienen y quienes no poseen conectividad en sus hogares. Los cuadernillos permiten que a los alumnos, que no tienen conectividad, las tareas le lleguen en papel. Con el Consejo Escolar, organizamos la entrega de alimentos -que realizan ellos- y también los cuadernillos, para que los retiren todo junto y así se lo hace llegar a las familias. Por mensajes, por WhatsApp, por video llamadas, por el canal Paca Paca, son varios los recursos que se utilizan para que los chicos sigan aprendiendo. Hay que fortalecer todo eso y en eso trabajamos los inspectores, destacando que son muchas las actividades, porque en principio se dio respuesta como se pudo y ahora, con el permanente contacto con las instituciones educativas, ya avanzamos mucho con el nivel primario. La Escuela está sumamente presente y le transmito a la familias que esten en contacto permanente, porque sabemos como afecta a los chicos el aislamiento, porque detectamos que los alumnos quieren estar con sus compañeros de aula, como antes de la pandemia. Se juntan un montón de variables, que nos hacen estar muy atentos, para que el impacto sea lo más bajo posible y que las actividades que llegan desde la Escuela. no generen un conflicto familiar, bajo ningún punto de vista. Lo que se pueda hacer, se hace, y lo que no se puede, se informa a la Escuela y cuando regresemos a la actividad normalmente, retomaremos las tareas evaluando hasta donde llegó la enseñanza recibida por este medio por los alumnos".

LLEVAR TRANQUILIDAD A LAS FAMILIAS

Finalmente, Laura Patricia Martínez confirmó que "El martes 21 pasado, tuvimos reunión con la nueva inspectora jefa de la Región Educativa 14 (María Raquel Bertella, del Distrito de Chacabuco) y lo principal que analizamos es actualizar y fortalecer la conectividad, porque a veces hay un solo familiar que tiene teléfono celular y todos no pueden hacer las actividades a la vez. La predisposición nuestra está, así que le llevamos tranquilidad a las familias", completó la inspectora jefe de educación en nuestro Distrito, perteneciente a la Región Educativa 14 junto a los Partidos de Junín, Chacabuco, Florentino Ameghino, General Arenales, General Viamonte, Lincoln y Leandro N. Alem.