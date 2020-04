Lucas Guastoni confiesa: "Lo que más me gusta hacer es transmitir lindas emociones"

Lucas Manuel Guastoni Blas tiene 38 años, completó los estudios primarios en la Escuela Nº 2 "Domingo Faustino Sarmiento" y los secundarios en la Escuela de Educación Media Nº 4, el ex Colegio Nacional de General Pinto.

Actualmente, es el director de la F.M. Panamericana 102.1 de la ciudad cabecera, emisora que dio los primeros pasos de la mano de Mario Gorgerino y, poco después, del papá de Lucas, el querido José Eugenio "Polio" Guastoni, fallecido años atrás, habiendo desarrollado desde chico la pasión por la radiofonía.

Entrevistado por "Hoy", el joven comenzó expresando:

"Empecé a escuchar música a los 7 años, ya que mi viejo me regaló un mini componente. Estaba todo el dia grabando casettes y escuchando música y después, cuando tenía 9 años, abrió F.M. Génesis y ahí me enamoré de la radio. Había una hermosa familia, con Gastón Galbo, `Pastilla´ Ramallo, Matías Del Río, `Mazo´ (Roberto Correa), El `Sonri´ Orrego, el `Cuchi´ Zárate, el `Chino´ Tapia, `Matute´ Morales, `Mardoquio´ Ascorti, `Balito´ Ferreira y el director, Cristian Beláustegui, quien confió en mí. Con mi corta edad, me dejaba experimentar y disfrutar de lo que hacía, programas de cumbia, tango y hasta guitarreadas en la vereda, mucha alegría y buena onda. Después llegó Panamericana 102, con Mario Gorgerino y César Morales, para revolucionar la radiofonía local. Al tiempo, mi padre -José Eugenio Guastoni, más conocido como `Polio´-, compró la radio y pude seguir haciendo lo que más me gustaba hacer, transmitir lindas emociones".

VARIOS CICLOS QUE MARCARON ÉPOCA

Seguidamente, Lucas comentó que "En estos años, pasaron muchos programas, de los que recuerdo La vidriera del Centro; A media mañana; Magazine; Ciudad Abierta; Power Radio; Rural del Aire; Tus Favoritos; Voces de Nuestra Tierra; El Témpano, Charly la pasa bien; Alternativa Política; El Túnel; El Deportivo; El duende azul; El vuelo del moscardón; Sin asombro; El efecto te la da; Clínica Auditiva; El Acople; 1 y 1; Radiografía Política; Esta mañana sí que no; Moscas de verano; Rebeldes con causa; A la tarde te chiflo; Punto y Coma; Baila el pez; El Despegue; y tantos otros programas que formaron parte y sonaron en el aire de la 102".

Posteriormente, el joven entrevistado dijo:

"En el año 2008, decidí cambiar de aire y con un grupo de amigos nos fuimos a vivir al Sur, con una banda que me llenó de alegrías (`Shamanes´), aunque siempre estaba al tanto de lo que pasaba con Panamericana. A los 18 meses falleció mi padre y vuelvo a General Pinto, para seguir con la radio hasta el día de hoy. Paso el tiempo y ahora tenemos ocho radios en la Ciudad. Al comienzo, al tomar la radio, sentí recelos, dudas y hasta inseguridad, pero igual traté de compartir lo poco que había aprendido con todos los que sienten de una u otra forma el arte de hacer radio. En este último tiempo, noté una decadencia comunicacional, no pido mucho, solo quisiera que se respete al oyente como antes (como me enseñó me viejo), buscar el bienestar común entre todos y para todos, sin especulaciones, dejando de lado los intereses personales, sin hablar gratuitamente de las personas, ignorando que están haciendo mucho daño, empezar verdaderamente a buscar la manera de comunicarnos y evolucionar de una vez por todas. La radio afecta a la gente de una forma muy íntima, ofrece todo un mundo de comunicación silenciosa entre el escritor, locutor y el oyente. Amo hacer radio, agradezco a la vida de poder hacer lo que siempre quise y ojalá llegue este mensaje, para incentivar a personas que quieran transmitir lindas sensaciones por el aire".

UNA VARIADA PROGRAMACIÓN

Posteriormente, agradeció a "Los que me ayudan a seguir, que son muchas personas. En primer lugar mi familia, que está ahí siempre y sin mi hermano (Joaquín) y mi madre sería muy difícil; también los amigos de la vida, que siguen apoyando siempre, nuestros auspiciantes que son de fierro y a nuestros oyentes, ya que sin ello nada de esto pasaría", detallando tras ello la actual programación de la emisora con estudios en calle General Villegas 635 de la ciudad cabecera:

"La programación diaria es dinámica. De 7 a 9 horas va `Big Data´, con la conducción de Daniel Sinegub, informativo en vivo de Cadena Río desde La Plata; a las 11, `El Despegue 102´, con Diego Lovizio, espacio que ofrece información local y de interés general y buena música; a las 13 horas, los lunes, miércoles y viernes `El Aguante´, con `Leo´ Roldán; desde la hora 16, `Tus 40 Favoritos´, ofreciendo el ranking musical; desde las 18, `Top Show´, con ´Bebe´ Sanzo; a partir de las 19, `Siempre hay tiempo“, con Julio Galván; de 21 a 24 horas, `El clásico´, con Pablo Chequini; y de 0 a 5 horas se ofrece `Trasnoche 102´ a toda nuestra audiencia".

Luego de expresar, en cuando al actual momento que se vive con el coronavirus "Por la pandemia del Covid-19 no tuvimos muchos cambios, si a la hora de informar, llevando recomendaciones y la opinión de distintos funcionarios, locutores y vecinos, transmitiendo las novedades del día a día", Guastoni comentó:

"Siempre estamos pensando en innovar con nuevo equipamiento y tecnología. Todavía estamos tratando de terminar el Estudio Génesis, para que todos los artistas de la zona puedan tocar en vivo en la radio, con la calidad que acostumbramos, y brindarles la grabación con un trabajo de masterización. Hace unos años atrás se registró una fuerte tormenta, que hizo caer la antigua antena de la radio. Hace un año y medio, con ayuda de la familia y amigos, pudimos levantar la nueva planta de transmisión, en las afueras del casco urbano, con las características de homologación que solicita el Enacom para todas las radios que están inscriptas, utilizando un sistema de sonido punto a punto. Se manda la señal sin retrasos, desde nuestros estudios en calle Villegas 635 a la nueva planta de transmisión, para así poder llegar a toda la zona. Con esa misma idea, tenemos ganas de poder llegar a transmitir en vivo todos los eventos y o recitales en General Pinto, desde cualquier lugar y con excelente calidad. También estamos incorporando un nuevo software de automatización de radio, para una mejor calidad de programación".

No podían faltar la narración de las tradicionales anécdotas y a la hora de elegir una, Lucas narró:

"Hay muchísimas después de 30 años haciendo radio, pero para tirar una que siempre recordamos, en un antiguo programa -no vamos a decir el nombre para resguardar su identidad-, tenía varias publicidades y una de ellas era `Marisa Estelita´, atiende en calle Cordoba 119 los días martes, jueves y sábados a partir de las 17 horas. Estuvimos un mes tratando de determinar que hacía `Marisa Estelita´, a que se dedicaba, pero resulta que lo tenía mal escrito y la publicidad era `Marisa Estilista´ y no `Marisa Estelita´ (risas). Así, hay muchas anécdotas que todavía recordamos con los amigos".

Para finalizar la entrevista, Lucas Manuel Guastoni hizo llegar un agradecimiento "A nuestros oyentes y auspiciantes, a todos los amigos que estuvieron estos 25 años y principalmente a mi viejo, que me enseñó lo que es el esfuerzo, el perdón, el respeto por la diversidad, la generosidad, la confianza, el valor de la palabra y a nunca bajar los brazos,. Hoy, agradezco ser `astilla de ese mismo palo´. ¡¡¡ Gracias Pá !!!, por todo", concluyó el titular de la F.M. Panamericana 102.1 de General Pinto.