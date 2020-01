Alexis Guerrera: “La Provincia está más complicada que la Nación”

El diputado por la Cuarta Sección Electoral de la Provincia de Buenos Aires, Alexis Raúl Guerrera, del Frente de Todos, realizó un análisis del actual escenario político que atraviesan el primer estado argentino y la Nación, considerando el pintense que “La Provincia, está más complicada que la Nación, porque el nivel de endeudamiento externo, sobre todo en carteras dolarizadas, es muy perjudicial para la Provincia de Buenos Aires. Con vencimientos a partir del 26 de Enero, hoy no se cuenta en la Provincia con los dólares para afrontarlos”, señaló el ex intendente de General Pinto, quien fue durante 16 años titular del ejecutivo comunal.

El actual legislador recordó que “La Provincia que no recauda en dólares porque eso lo hace Nación con las regalías de exportaciones, entre otros casos” y luego afirmó que el mayor Distrito del país (Buenos>Aires) también cuenta con “Una oposición que, desde una postura muy hipócrita, hoy no le da las herramientas al gobernador (Axel Kicillof) a través de la Ley Impositiva para que pueda recaudar y levantar a la provincia de Buenos Aires”, expresó Alexis a los colegas de InfoMIBA.

Quien ocupa una banca en la Cámara Baja bonaerense aseguró además que la oposición “Usa el argumento de que defiende a la clase media, cuando en realidad lo que hizo una vez más fue defender a las corporaciones. Sobre todo a la gran empresa de cable como Clarín, las exportadoras, lo cual no es lo mismo que a los productores rurales. Son cosas distintas”, manifestó Guerrera.

“La oposición le quitó una herramienta fundamental de recaudación al Gobernador. Por eso digo que la Provincia de Buenos Aires, más allá del esfuerzo que están haciendo todos los integrantes del Ejecutivo y el trabajo en conjunto con Nación, está en una encrucijada mucho más temprana incluso la República Argentina” finalizó el ex intendente de General Pinto.