Reciben los diplomas el diputado Alexis Guerrera y el intendente electo, Jorge “Fredy” Zavatarelli

Mañana viernes, en un acto a concretarse en el Palacio Legislativo de la Provincia de Buenos Aires, ubicado frente a la Plaza “General San Martín de la ciudad de La Plata, en calle 5, entre 51 y 53, recibirán sus diplomas los diputados y senadores bonaerenses electos en los comicios generales del 27 de Octubre pasado, al igual que los intendentes que eligió la ciudadanía en cada uno de los 135 Distritos del primer estado argentino, para el período 2019/2023.

Allí estarán el actual jefe comunal de General Pinto y diputado electo, Alexis Raúl Guerrera, quien recibirá su diploma en un acto a iniciarse a las 9 horas.

Pasado el mediodía, en otro acto a efectuarse en el Palacio de la Legislatura, se le entregará el diploma al intendente electo del Distrito de General Pinto, Jorge Alfredo “Fredy” Zavatareli, quien –al igual que Guerrera- será acompañado por familiares, allegados y colaboradores en sus respectivos actos de diplomatura.

El lunes 9, en tanto, Alexis jurará como diputado provincial por la Cuarta Sección Electoral a la hora 15, junto al resto de los legisladores electos por las distintas Secciones Electorales, como senadores y/o diputados bonaerenses.

Zavatarelli, por su parte, jurará como intendente municipal, en reemplazo de Alexis Raúl Guerrera (quien lo pondrá en funciones), el martes 10 o miércoles 11 venideros, dependiendo ello de cuando toma posesión de su cargo el electo gobernador provincial, Axel Kicillof, quien asumiría el 10 o el 11 como titular del ejecutivo bonaerense, una fecha que se definirá en próximas horas.

En cuanto a los electos consejeros escolares y concejales del Distrito, para el período 2019/2023, asumirían el martes 10 a las 9 y el mismo día a las hora 10, respectivamente

ALEXIS CREE NECESARIO “FORMAR ACUERDOS QUE PERDUREN EN EL TIEMPO”

Alexis Raúl Guerrera, intendente de General Pinto y diputado provincial electo por el Frente de Todos, analizó el contexto político que se dará a partir del próximo 10 de Diciembre, cuando llegue el recambio de autoridades a nivel nacional y provincial.

El legislador próximo a asumir, dijo al portal InfoMIBa que “Es un escenario político que venía anticipando Alberto Fernández y tiene que ver con la discusión a fondo de cada uno de los temas, en la búsqueda de consensos, acuerdos, estableciendo políticas de Estado que no cambien ni permanezcan en el tiempo más allá del gobierno que asuma”, señaló.

En ese sentido, precisó que esas premisas del mandatario electo del Frente de Todos con el 48,10 por ciento de los votos “Es lo que Argentina necesita” y aseguró que “el hecho de que haya paridad en las Cámaras (legislativas) también lo exige. Es necesario que en la Argentina comencemos a formar acuerdos que perduren en el tiempo y que no estén solamente ligados a las mayorías transitorias que puedan llegar a tener los presidentes y gobernadores en las cámaras. Sino que apunten a políticas que se sostengan en el tiempo”, comentó Alexis.

Luego, agregó: “Es necesario, incluso, crear herramientas que necesiten, por ejemplo, de mayorías especiales para ser cambiadas”, ratificando que serán necesarias las políticas de consenso, “Para sacar a la Argentina y a nuestra Provincia de Buenos Aires de la difícil y dura situación por la que está atravesando”.

Seguidamente, el todavía intendente de nuestro Distrito indicó que el territorio bonaerense tiene “Serios problemas en lo que hace a la salud, seguridad de la infraestructura escolar”. “Se necesitan de leyes, acuerdos sostenibles en el tiempo y avanzar en el diálogo para generar políticas de largo alcance”, subrayó Guerrera.

El alcalde de nuestro Municipio se refirió a la transición y rechazó lo sostenido por varios funcionarios de Juntos por el Cambio que sostienen que el oficialismo entrega una “Provincia ordenada”.

Dijo al respecto que “No comparto eso. Es verdad que ellos asumieron una Provincia que tenía problemas. Pero en cada uno de los rubros, se agravaron. Al 10 de Diciembre va a tener una deuda que es un déficit de 80 mil millones, y eso no es entregar una provincia mejor que la que recibieron”, apuntó el jefe comunal distrital..

Finalmente, Guerrera expresó que “En el comparativo histórico, es la primera vez que la Provincia de Buenos Aires tiene un nivel de deuda en moneda extranjera. Esto no es entregar una mejor Provincia que la que recibieron”, completó quien asumirá el lunes como diputado provincial y le cederá el mando comunal a Jorge Alfredo “Fredy” Zavatarelli.