Pintense continúa sin ganar en el “Clausura” y cayó en la visita a C.A.S.E.T. de El Triunfo

Un equipo en alza, el del Club Atlético y Social El Triunfo, derrotó en su estadio “Jorge Alberto Musso” a otro que sigue sin encontrar el rumbo y es el único que aún no ganó en el torneo “Clausura”, el del Club Atlético Pintense.

Fue en la gris tarde del pasado domingo, imponiéndose los verdes locales por 2 a 0, con tantos anotados uno en casa período, en el marco de un trámite en general parejo que se definió en favor de los anfitriones por su mayor capacidad a la hora de concretar ante el arco rival un par de ataques.

C.A.S.E.T., que viene en levantada en este segundo certamen, el “90° aniversario del Club Atlético Bayauca”, comenzó tratando de presionar a los blancos contra su campo, con la conducción de los experimentados Lucas García (ex Deportivo Pinto), David Rosales y Facundo Graziano, quienes trabaron siempre de asistir a los delanteros, el pintense Ramiro Barisoni, Lautaro Sabino y Agustín Lozas, quien también bajada a volantear.

Aunque la primera chance neta de anotar la tuvo el C.A.P., con un remate de tiro libre de Pedro Francisco Alifano que dio en el travesaño (aprovechando el viento a favor) sobre el primer cuarto de hora, los dirigidos por Gonzalo Busto pegaron primero.

Justo en la mitad de la etapa inicial, a los 23 minutos, el dueño de casa se puso en ventaja, tras una buena acción personal de Lucas García por izquierda, desborde y centro.

Allí estaba, en el corazón del área, para recibir el tributo, Lautaro Sabino, quien remató al fondo de las mallas y puso el 1 a 0 parcial.

Aunque los dirigidos por Germán La Falce buscaron llegar al empate y tuvieron algunas aproximaciones a la ciudadela defendida por el linqueño Gonzalo García, los primeros 45 minutos terminaron con ventaja mínima para el dueño de casa.

En el complemento, no variaron las características del juego, con C.A.S.ET. teniendo menos el balón en su poder pero siendo algo más profundo, aunque comenzó a cuidarse un poco más cuando se quedó con diez jugadores, por la expulsión promediando el complemento del lateral derecho Lucas Martín.

Ahí, Pintense sumó un volante ofensivo más, al ingresar Nicolás Romero por el segundo zaguero central, Matías Basualdo, y la visita se fue con todo a buscar el empate.

En eso estaba cuando llegó una contra letal de C.A.S.E.T., en el primer minuto de descuento, y Facundo Graziano definió ante el achique de Pablo Héctor Maffía, para ponerle rúbrica a un resultado un tanto exagerado para lo visto en el terreno de juego de los triunfenses.

Los ganadores, quienes estrenaron nueva indumentaria, fueron prácticos y eficaces, sumaron tres valiosos puntos y quedaron terceros en las posiciones, con la gran chance de seguir en alza en la fecha que se viene, cuando visitarán al líder, Deportivo y Social Arenaza.

Pintense, en tanto, va a recibir en su campo de deportes “Rubén E. Viale” a Juventud Unida de Lincoln e intentará el domingo 28 lograr su primera victoria en el “Clausura” de fútbol liguista.

LA SÍNTESIS

Arbitró sin mayores problemas Jorge Pérez y así formaron los equipos en el estadio “Jorge Alberto Musso”:

C.A.S.E.T.: Gonzalo García; Lucas Martín, Emanuel Assandri, Raúl Quiroga y Facundo Etchart; Lucas García (Guillermo Sabino), David Rosales y Facundo Graziano; Ramiro Barisoni, Lautaro Sabino (Oseas Argoló) y Agustín Lozas (Milton Rivas). D.T.: Gonzalo Busto. Sup.: Juan Martín, Federico Martín, Diego Cuadro y Alan Rodríguez.

PINTENSE: Pablo Héctor Maffía; Lautaro Borao, Tomás Elías Ramos, Matías Basualdo (Nicolás Romero) y Samuel Barrera; Samuel Videla (Agustín García), Franco Patiño, Tomás Cabrera (Eric Smith) y Pedro Francisco Alifano; Mariano Ugartemendía y Fausto Guagnini. D.T.: Germán La Falce. Sup.: Leandro Contreras, Lautaro Acosta y Francisco Vítori.