Deportivo Pinto no pudo copar “El Fortín” y sucumbió en la visita a Argentino de Lincoln

Luego de ganar el clásico, parecía que Deportivo Pinto iba a ser protagonista de la pelea por los primeros puestos del campeonato “Clausura” 2019 de fútbol de primera división, pero luego perdió dos partidos consecutivos y el pasado domingo sufrió el tercer traspié en fila.

Fue por la quinta fecha del certamen, en la visita al estadio “El Fortín” de Argentino de Lincoln, cayendo los azules 2 a 0 en un encuentro en el que se presentaron sin la presencia de jugadores claves en su andamiaje.

En los primeros minutos, fue algo más profundo y llegó con riesgo el “Depor”, ocasionándole problemas en defensa a los anfitriones. Se jugaban 6 minutos cuando el retornado Esteban Píriz se filtró entre los azgueros, quedó mano a mano con el portero Cristian Ramos, pero definió mal, perdiéndose la apertura del score.

Respondió el conjunto de la dupla Diego Castaño-Maximiliano Antonelli, con un disparo desde buena posición de Alexis Cañete, pero contuvó bien el arquero visitante, Tobías Ochoa.

Pasado el cuarto de hora, en un trámite que era de ida y vuelta, otra vez llegó con peligro el elenco dirigido por Maximiliano Leonardi.

Vino un centro desde la punta izquierda, cabeceó el capitán Carlos Ciucci y cuando parecía que llegaba el gol de la apertura, reaccionó bien el “1” Ramos y salvó ante el frentazo de “Cacholi”.

A los 20´, tras un tiro libre frente al área mayor que despachó el creativo Sebastián Pajón, la pelota se fue al lado de uno de los palos de la valla del dueño de casa.

Argentino, que había hecho poco en ataque, llegó al primer gol a los 32 minutos. Daniel Barroso desbordó por derecha, mando centro rastrero al corazón de las 18 yardas y allí estaba para marcar la apertura, entrando por el otro sector, el delantero Ramiro Gorosito.

Aunque en el último cuarto de hora de la etapa de ida el C.S.D.G.P. buscó llegar al empate, no tuvo profundidad en ataque, extrañó mucho a Eric Véliz en la generación de juego ofensivo y el pitazo final de Carlos Agustín Riglos los mandó al descanso de un cuarto de hora con el anfitrión arriba 1 a 0.

Tras la reanudación, Argentino tomó más el protagonismo de las acciones, manejó por más tiempo el balón y se mostró firme en sus líneas, especialmente en defensa.

Sobre el cuarto de hora, otra vez estuvo a punto de concretar Gorosito, pero remató débil al quedar cara a cara con Tobías Ochoa y se perdió la chance de anotar un doblete.

En el último tramo del cotejo, con Deportivo buscando el empate y jugando con mucho amor propio y con cambios ofensivos que realizó “Maxi” Leonardi, los albicelestes se plantaron de contra, en una de las cuales, sobre los 38´, Ochoa anticipó con lo justo al ingresado poco antes, Marcelo Quiroga, pero este desaprovechó la ocasión.

Lo tuvo Deportivo en tiempo adicionado, luego de una buena jugada personal de Andrés Mc Cormick por la banda izquierda, centro posterior para Juan Manuel Malvassora y el centro delantero visitante cabeceó apenas desviado, con el arquero Ramos pidiendo clemencia,

Ya en los últimos segundos llegó el definitivo gol de Argentino, con una buena definición del ingresado Marcelo Quiroga, para poner el 2 a 0 con el cual los locales le ganaron a un voluntarioso Deportivo Pinto, que terminó con diez jugadores por la expulsión de Juan Boris Silva, por doble amarilla, cuando se cerraba el pleito, por protestar tras el segundo tanto.

Con el segundo triunfo del torneo “en la bolsa”, los fortineros mejoraron en las posiciones y esperan con más animo el próximo partido, nuevamente en su cancha, ante Atlético Bayauca, mientras que Deportivo visitará el siempre difícil reducto de Atlético Roberts, para tratar de sumar de a tres ante los “camoatíes que quedaron libres en esta jornada.



LA SÍNTESIS

Fueron amonestados Daniel Barros y Fernando Comba del local y Francos Barnetche y Carlos Ciucci del “Depor” y a las órdenes de Carlos Agustín Riglos (fueron sus asistentes Alberto Jaime y Darío Alarcón), así formaron los equipos:

ARGENTINO: Cristian Ramos; Daniel Barroso (Enzo del Valle), Gabriel Medina, Enzo Salazar y Valentín de las Heras; Alexis Cañete, Fernando Comba y Facundo Hernández (Matías Haedo); Diego Vázquez, Lucas Pérez (Marcelo Quiroga) y Ramiro Gorosito. D.T.: Diego Castaño. Sup.: Yamil Perrando, Juan Passoni, Bautista Colombi y Cristian Lora.

DEPORTIVO PINTO: Tobías Ochoa Kevin Sosa, Martín Pérez (Federico Ismael), Juan Boris Silva y Franco Barnetche; Carlos Ciucci, Rodrigo Smith, Andrés Mc Cormick y Sebastián Pajón (Gustavo Burgos); Juan Manuel Malvassora y Esteban Piriz (Mariano Ismael). D.T.: Maximiliano Leonardi. Sup.: Hernán Ponce y Nicolás Tucci.