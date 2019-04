Nicolás Díaz formó parte de una velada de kick boxing en la ciudad de La Falda

Una delegación del Instituto Federal de Artes Marciales (IFAM) Argentina, a cargo del maestro Gustavo Bruno, de Junín, participó de la velada de kick boxing denominada “Guerreros de las Sierras III”, la que se llevó a cabo en la ciudad de La Falda, Córdoba.

La delegación en cuestión estuvo integrada por Matías Sotelo, Fernando Suárez y Andrés Berta, todos ellos de Junín, y Nicolás Díaz, quien representó a General Pinto.

El evento antes mencionado fue organizado por el profesor Franco Reynoso, de Junín, radicado en esa ciudad cordobesa y representante de IFAM Argentina en la zona, junto con la Liga del Noroeste de Buenos Aires de Kick Boxing, también a cargo del Maestro Bruno, mientras que fue fiscalizado por la Asociación Cordobesa de Kick Boxing y Deportes de Contacto, a cargo del Maestro Darío Capodacqua.-

Se realizó en el Anfiteatro Municipal “Carlos Gardel”, sita en avenida España, y comenzó alrededor de las 20 horas, destacando que el pesaje oficial y la conferencia de prensa se realizaron un día antes.

Entre las categorías exhibición, amateur y semiprofesional, hubo un total de 20 peleas, discriminadas a su vez por sexo, edad y peso, copas y títulos en juego, competidores de toda la región y representantes locales, contando la velada con alrededor de 400 espectadores,

Cabe señalar que sin perjuicio del resultado de las contiendas, todos los que participaron sumaron puntos para clasificar en las eliminatorias que los pueden conducir al Mundial WKF Egipto 2020.

Los resultados obtenidos por la delegación de IFAM Argentina fueron los siguientes:

Andrés Berta, categoría semiprofesional, gano a los pocos segundos de comenzado el primer round, por abandono de parte de su oponente, quien refería dolor en su antebrazo izquierdo, luego de recibir una patada.-

Fernando Suárez, categoría amateur, perdió por puntos, en decisión dividida de los jueces, destacando que su pelea era por un título ACKBOX.

Matías Sotelo, categoría amateur, obtuvo un título ACKBOX porque su contrincante no se presentó a pelear, aduciendo que no daba el peso.

Los alumnos del profesor Reynoso obtuvieron los siguientes resultados:

Jonatan González, categoría semiprofesional, ganó a los pocos segundos de comenzado el primer round, luego de haber nockeado a su oponente mediante una patada en la cabeza, mientras que Daniel Yuvone, misma categoría, ganó por puntos, en decisión unánime de los jueves, obteniendo así un título ACKBOX.

Por su parte, Nicolás Díaz se quedó sin pelear, ya que ninguno de los inscriptos daba el peso para enfrentarlo, no obstante ello realizó la función de arbitro la primera mitad de las peleas, mientras que hizo de juez en las restantes.

La delegación de IFAM Argentina, durante su estadía en la ciudad cordobesa, se hospedó en un hermoso hotel y no solo realizaron actividades relacionadas a la competencia, sino también disfrutaron del maravilloso paisaje y visitaron distintos lugares turísticos.

Por mencionar uno de ellos, el “Eden Hotel”, antiguo establecimiento que dio origen a lo que hoy es la ciudad de La Falda, conocido por haber alojado presumiblemente a Adolf Hitler luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial.