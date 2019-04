Pintense confirmó que le sienta mejor jugar de visitante y venció en Pasteur

Su segundo triunfo en el certamen, otra vez como visitante, logró el pasado domingo Atlético Pintense, como huésped del Club Atlético y Ferro Carril Oeste Pasteur, al que los blancos superaron por la mínima diferencia con gol del experimentado Pedro Francisco “la chueca” Alifano a la salida de un tiro libre, cuando se jugaban 23 minutos de la etapa inicial.

El C.A.P., que ya había ganado en suelo rival ante su clásico rival, Deportivo Pinto (la entidad azul reclamó los puntos en disputa y debe resolver el Tribunal de Penas), pero perdió en sus dos partidos como local (ante Atlético Roberts y Atlético Bayauca), comenzó manejando mejor el balón que el elenco pasteurense, especialmente durante el primer cuarto de hora inicial, lapso en el cual se fue lesionado en los blancos que esta vez dirigió Horacio Donnet, Nahuel “Tiny” Algarbe, ingresando en su lugar Fausto Guagnini.

Pasados los iniciales 15´, Pasteur mejoró y ambos elencos buscaban llegar con peligro sobre la valla rival cuando se concretó el que a la postre iba a ser el único gol del encuentro.

Guagnini recibió el balón por izquierda, llegó al fondo (como varias veces en el partido) y lanzó centro al corazón del área, que terminó en los pies del segundo zaguero central local, Juan José Lencina, quien la dejó corta, tocando para su arquero.

Quedó la enorme duda sobre si fue pase al “1” o no, pero lo concreto fue que Axel Chiattellino tomó el balón con sus manos y el árbitro Jorge Pérez cobró tiro libre indirecto, casi al borde del área chica.

Siete jugadores de los albiverdes se pusieron en la barrera, a dos/tres metros de la línea de gol, mientras que Wadi Zaldúa se colocó en el vallado, para tratar que se genere un hueco. Francisco Gómez tocó corto para Pedro Francisco Alifano y el remate de “la chueca” pasó entre varias piernas de los jugadores de Pasteur y se metió junto al primer palo, el derecho de la valla de Chiattellino, quien solo pudo ir a buscar la pelota al fondo de las mallas, mientras festejaban los jugadores del C.A.P.

En la primera réplica, Nicolás Lencina estuvo a punto de empatar, ya que tomó el balón cerca del área rival, se acomodó y despachó fuerte disparo, que se fue levemente desviado, salvándose la valla bien custodiada por Pablo Héctor Maffía.

Pintense siguió estando bien parado ante un rival que buscaba llegar el empate y comenzó a desesperarse, mandando muchos centros y pelotazos, porque el ex Deportivo Pinto, Juan Emilio Chiattellino, y Juan Esteban Moralejo perdían en la lucha del medio campo ante Franco Patiño y Francisco Gómez, quienes cortaban permanentemente los ataques rivales y le daban la pelota a Agustín García y a Pedro Alifano, para que estos busquen combinar con los delanteros, el voluntarioso linqueño Wadi Zaldúa y el veloz y encarador Fausto Guagnini.

Ya en el segundo tiempo, Atlético Pasteur intensificó los ataques y cada vez entró más en un torbellino que no le permitió pensar mucho, y tanto la defensa blanca como el arquero Maffía no cometieron errores, en buena tarea de los dirigidos por Donnet y Oscar “Tuta” Torres (Germán La Falce no estuvo el domingo en cancha de los pasteurenses), por lo cual los minutos pasaron y los de nuestra ciudad se aseguraron los tres puntos sin mayores sobresaltos, ante un rival que no levanta cabeza.

Los albos van a tratar de lograr su primer triunfo como local en el “Rubén E. Viale” el próximo domingo, cuando reciban al Club Atlético y Social El Triunfo, otro elenco de irregular andar en el “Apertura” 2019 de fútbol de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln, que debutó ganando (precisamente ante Pasteur) y luego perdió sucesivamente contra Juventud Unida y el pasado domingo ante San Martín de Roberts, además de haber quedado libre en la segunda jornada.

LA SÍNTESIS

Arbitró Jorge Pérez, asistido desde las bandas por Javier Martínez y Darío Alarcón, y así formaron los equipos:

ATLÉTICO PASTEUR: Axel Chiattellino; Santiago Bello, Luis Lencina, Juan José Lencina y Cristian J. Pacheco; Juan Esteban Moralejo, Simón Muñoz, Mario Morales (Jonathan Ubilla) y Juan Emilio Chiattellino; Gustavo Pacheco y Nicolás Lencina (Valentín Alonso). D.T.: Luís García. Sup.: Nahuel Málaga, Franco Bello, Nahuel Padilla, Sergio Llamos y Matías Chiattellino.

PINTENSE: Pablo Héctor Maffia; Lautaro Borao, Tomás Elías Ramos, Enzo Gallardo Errecalde y Samuel Barrera; Francisco Gómez, Franco Patiño, Pedro Alifano y Agustín García; Wadi Zaldúa (Diego Armando Sosa) y Nahuel Algarbe (Fausto Guagnini). D.T.: Horacio Donnet. Sup.: Andrés Azcurra, Leandro Contreras, Tomás Cabrera y Matías Basualdo.