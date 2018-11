El grupo "Las Cuñataí", de la Escuela de Educación Estética, participó del Programa "Jóvenes y Memoria"

El programa "Jóvenes y Memoria" es coordinado por la Comisión por la Memoria desde el año 2002 y está dirigido a escuelas y organizaciones sociales, políticas y culturales de la Provincia de Buenos Aires y propone a los equipos de trabajo que elaboren un proyecto de investigación acerca de las memorias del pasado reciente o la vulneración de los derechos humanos en democracia.

En Noviembre, como es habitual, se realiza el encuentro plenario del programa donde los jóvenes participan de una experiencia en la que se conocen y reconocen con otros, exponen sus trabajos, producen, debaten e intercambian ideas y proyectos.

El programa fue declarado de interés educativo provincial por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires (Resolución Nº 1316/2018) y de interés educativo nacional por el Ministerio de Educación de la Nación.

La Escuela de Educación Estética N° 1 de General Pinto participó del evento desde el "Taller de música popular", coordinado por la profesora Melina Roselló, destacándose que en el año 2017, se conformó en ese ámbito un grupo de cantoras llamado “Las Cuñataí”, quienes han realizado varias presentaciones en la comunidad.

En el presente ciclo se propusieron participar del Programa "Jóvenes y Memoria" con un proyecto de investigación abordando el tema de "Violencia de genero", el cual está está orientado a visibilizar a las cantoras y compositoras de la comunidad de General Pinto.

La investigación revisó la memoria colectiva para detectar cuales fueron las historias, el lugar ocupado por las mujeres en el ámbito de la cultura de esta comunidad. Se parte de la premisa que considera que "La violencia simbólica y discursiva naturalizada es consecuencia de la violencia física y la muerte de las mujeres a manos de los hombres sólo por ser mujeres".





"LAS CUÑATAÍ" PRESENTARON "LA VOZ CALLADA"

Sobre el proyecto “La voz Callada”, las integrantes de "Las Cuñataí" destacaron:

“El tema fue elegido porque somos un grupo conformado por mujeres únicamente y somos conscientes que la violencia de género es consecuencia de una sociedad patriarcal que determina conductas naturalizadas en las personas y en las instituciones. Todo aquel que no se ajusta a esa naturalización es violentado o sus derechos son vulnerados. La situación actual en la comunidad en relación al tema elegido es que las conductas machistas, todavía, persisten en algunas instituciones y la mayoría de las personas. Abordar este tema es importante para la comunidad porque cambiar estas conductas darán por resultado una sociedad más justa. Muchas de nosotras nos reconocemos víctimas de violencia de género".

Ampliando conceptos, señalaron:

"Revisar la historia de mujeres que teniendo un talento, un deseo de ser cantoras, de hacer escuchar su voz fueron silenciadas por una sociedad que no les dio la oportunidad de hacerlo; será un modo de visibilizar las desigualdades que aún existen y se reproducen en los medios de comunicación, en las instituciones educativas y en la comunidad toda.

Las integrantes del grupo son Rocío Evans, Alicia Díz, Viviana Maidana, Leonor Maffía, Petra Moreno, Yanina Zeme, Ayelén Salandari, Cintya Acosta, Lisa Riperto, Fiorela Leonarda, Marcela Leiro, Sabrina López y Melina Roselló. No todas las integrantes pudieron viajar a Chapadmalal, pero si todas participaron del proyecto que, además de la investigación, incluyó la conformación de este grupo de cantoras de General Pinto que realizan la selección de un repertorio comprometido con la lucha por la igualdad de género y el fin de la violencia contra las mujeres".

Finalmente, Sobre la experiencia vivida en el encuentro realizado en Mar del Plata, las participantes pintenses dijeron:

"Lo más movilizante fue compartir tres días con miles de jóvenes de todo el país, quienes expusieron sus argumentos y reflexiones sobre las memorias de sus comunidades que han vulnerado derechos. Aquí no se compite por ningún trofeo ni premio. Solo se comparte, se escucha y se aprende de los otros. Destacamos también el compromiso y dedicación de los coordinadores del Programa, quienes ofrecieron talleres, espacios de intercambio y reflexión inolvidables para todas las asistentes", completaron "Las Cuñataí".