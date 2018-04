Disputaron otra jornada de los torneos de divisiones formativas y de Veteranos

Se completó la fecha de divisiones inferiores y de Veteranos por los campeonatos "Apertura" 2018 de fútbol que organiza la Liga Amateur de Deportes de Lincoln, con cotejos de décima, novena y séptima jugados el sábado (sexta jornada) y de octava y Seniors (quinta ronda) el domingo, como preliminares de primera y antes que se venga la tormenta de agua y lluvia.

En su campo de deportes "Rubén E. Viale", Pintense recibió el sábado en tres categorías a Atlético Roberts y en décima, los visitantes se impusieron 1 a 0, con gol de Alan Díez.

Arbitro Marcelo Aníbal y así tormaron los equipos:

PINTENSE: Thiago Fernández; Máximo Muro, Lucas Videla, Marcos Diez, Farid Latorre y Rodrigo Lloret; Sebastián Phengpha, A. Belén, Juan Ferro, Damián Barreto y Pedro Caliani. D.T.: Francisco Gómez. Sup.: Videla, Ignacio Carrizo, Pedro Caliani, Gaspar Magallanes y Thiago Villegas.

ATLÉTICO ROBERTS: Solanille; Sánchez, Domeño, Alegre, Gutiérrez y Rodríguez; Sarco, Cicarelli, Ferrari, Díez y Ríos. D.T.: Carlos Verón. Sup.: Almeida, Juárez, Ríos, Maure y Aguilar.

En novena, el C.A.P. se impuso 5 a 0 (con goles de Lucas Ravirú -3-, Pedro Alifano y Camilo Brohme) y también en séptima, el triunfo quedó para Pintense, por 5 a 2. Nicolás Banegas, Enrique Mamani, Samuel Videla (2) y Cristian Torres marcaron para el local, descontando Lautaro Godoy y Martín Lora para la visita, en encuentro que arbitró Jorge Pérez, con estos protagonistas:

PINTENSE: Nahuel Arrieta; Valdimir Vicondo, Benjamín Barrera, Jorge Altamiranda, Emanuel Ocampo y Fabián Videla; Gino Amado, N. Banegas, E, Mamani, S. Videla y C. Torres. D.T.: F. Gómez. Sup.: Alan Arrieta, Jonathan Aguilar, Stéfano Ledesma, Tomás Gorosito y Tomás Patiño.

ATLÉTICO ROBERTS: Emiliano Gutiérrez; Ayrton García, Salazar, Sarco, Lacoste e Ignacio García; Lautaro Godoy, Néspolo, Emilio Gutiérrez, Lora y Ormazábal. D.T.: C. Verón. Sup.: Lablunda, Ricardo González, N. Dapena, Andrés García y Ramos.

El domingo, como preliminar de primera división, la octava categoría de Pintense se impuso 3 a 0 a Juventud Unida de Lincoln, en "Los Tapiales" de la vecina ciudad. Felipe Baldoma (2) y Tomás Cabrera marcaron los tantos del conjunto blanco dirigido por Daniel "Tato" Volpe, que formó de esta manera:

Agustín Isidoro; Leandro Contreras, Alejandro Ochoa, Matías Santillán, Ulises Barker y Abraham Mamut; Pedro Farotto, Lautaro Acosta, T. Cabrera, Ramiro Móbbili y F. Baldomá. Sup.: Axel Cufré, Andrés Ruffini, Juan Celasco y Andrés Sánchez.

DEPORTIVO NO PUDO CON ARGENTINO (L)

En el estadio "El Fortín" de Argentino de Lincoln, el local recibió el sábado en tras categorías a Deportivo Pinto, imponiéndose la entidad argentinista en los tres cotejos.

En décima, Argentino se impuso 4 a 0, bajo arbitraje de Darío Alarcón, mientras que en novena, la victoria argentinista fue por 1 a 0, con gol Sebastián Bullrich, quien ingresó en el complemento. Arbitró Carlos Agustín Riglos y así formaron:

ARGENTINO: Arrizabalaga; Carrizo, Zapata, Vázquez, Haedo y Díaz; Pantanetti, Aguilar, Di Nella, Dalena y Suárez. D.T.: Oscar Alsina. Sup.: Vitali, Martinez, Juan Pereyra, Etcheverría, Bullrich, Braian Ferreyra y Cepa.

DEPORTIVO: Fermín Salandari; Federico Cáceres, Lautaro Magallanes, Juan Medero, Thiago Fernández e Ignacio Guzmán; Gastón Risso, Agustín Toledo, Máximo Banegas, Juan Moralejo y Pedro Galbo. D.T.: Fabián Oliva. Sup.: Eliseo Ledesma.

En séptima, Argentino triunfo 2 a 1, con goles de Andy Bruno (2) para los locales, y de Santos Nesprías para Deportivo,. Arbitró Julio Pereyra y así formaron:

ARGENTINO: Ferrando; Valentín de las Heras, Gerónimo de las Heras, Narváez, Haedo y Colombi; Lora, Arrizabalaga, Bruno, Passoni y Vázequez. D.T.: Oscar Alsina. Sup.: Dileo, Del Valle, Bernini, Alonso, Lozano y García.

DEPORTIVO PINTO: Gastón Ríos; Valentín Rodríguez, Facundo Topa, Patricio Pacheco, Gerónimo Sierra y Facundo Martín; Tobías Carrizo, Hernán Smith, Benjamín Leonardi, Andrés M Cormick y S. Nesprías.D.T.. Maximiliano Leonardi. Sup.: Alejandro Capdevila, Francisco Della Bruna, Diego Ricardo, Bautista Carrizo y Federico Ábalos.

DOS GOLEADAS DE VILLA FRANCIA

En su campo de deportes "Roberto ´Tito´ Menarvino", Villa Francia de Coronel Granada recibió en dos categorías al Club Atlético y Social El Triunfo.

En décima, los granadenses se impusieron 5 a 0, con tantos de Geremías Murillo (2), Valentín Valle, Ignacio Darrieu y Martín Agustinelli, formando como sigue los dirigidos por Marcos Andrada-Pablo Zapata:

Federico Salvador; Matías Pérez, Elías Belén, Valentín Haberkon, Jonathán Vicente y Valentino Valenza; V. Valle, Agustín Di Flavio, I. Darrieu, M. Agustinelli y Benjamín Hernández. Sup:: Emilio Ellero, G. Murillo, Martín Rodríguez, Julián Bracconi, Esteban Aguirre y Francisco Marcolini.

En novena, Villa Francia triunfó 4 a 0, con tantos de José Bramajo, Nicolás Micucci y Gerónimo Pérez, formando así el C.S.D.V.F.:

Fermín Agostinelli; Enzo Ellero, J. Bramajo, Bautista Darrieu, Segundo García y Lucas Murillo; N. Micussi, Geremías Calabresi, Geremías Orsi, Gabriel Adriosola y Gerónimo Pérez. D.T.: Pablo Zapata-Marcos Andrada. Sup.: Máximo González, Rodrigo Sánchez, Máximo Martín, Valentin Fraile, Benjamín Díaz y Joaquín Bernini.

LOS DEMÁS RESULTADOS

En séptima división, los otros resultados registrados fueron éstos:

Juventud Unida 1 vs. Atlético Pasteur 4 y San Martín de Roberts 1 vs. Deportivo Arenaza 0.

Mandan en la tabla Argentino y El Linqueño, con 13 unidades, seguidos por Atlético Pasteur, con 9. Villa Francia y Juventud Unida tienen 7; Deportivo Pinto, 6 y Pintense suma 4 puntos.

Octava: El Linqueño 9 vs. Atlético Pasteur 0; Atlético Roberts 0 vs. Argentino de Lincoln 5.

Lidera Juventud Unida, con 12 puntos, escoltado por Argentino (L), con 10; Pintense suma 9, San Martín, 7; y luego se ubican Deportivo Pinto; Deportivo Arenaza y El Linqueño, con 6.

Novena: El Linqueño “B” 0 vs. El Linqueño “A” 0; Juventud Unida de Lincoln 5 vs. Atlético Pasteur 1; y San Martín de Roberts 4 vs. Deportivo Arenaza 1.

Encabeza las posiciones San Martín (R), con 18; Pintense lo sigue con 16; Argentino y Atlético Roberts suman 12; Villa Francia 10 y Deportivo Pinto tiene 9.

Décima: Juventud Unida de Lincoln 0 vs. Atlético Pasteur 3 y San Martín de Roberts 1 vs. Deportivo y Social Arenaza 0.

Está al tope de las posiciones Atlético Pasteur, con 18 unidades, seguido por Villa Francia y El Linqueño, con 13. Más atrás están Deportivo Pinto, con 7, mientras que Pintense suma 3 puntos.

GOLEADA Y PRIMER PUESTO PARA VILLA FRANCIA EN SENIORS

En Veteranos, quedó libe Deportivo Pinto/Germania y Villa Francia de Coronel Granada goleó 4 a 2 y como visitante a Deportivo Arenaza, para tomar la punta del campeonato, con cuatro partidos jugados, todos ganados.

El "eterno" artillero José María García (3) y José María Gatica anotaron los tantos de los "rojos", que formaron de la siguiente manera:

Marcelo Servio; Jorge Daniel Olivera, Franco Gil, Alejandro Mariani y Marcos Arias; Matías Corral, Facundo García, "Chano" Gil y Hugo Papay; José M. García y José M. Gatica. Luego ingresaron Alejandro Depaolo, Patricio Bordón y Javier Scott. D.T.: Daniel Parentini.

Además del triunfo de Villa Francia, estos fueron los otros resultados:

Atlanta de Vedia 1 vs. Atlético Roberts 0; Deportivo Alberdi 2 vs. Argentino de Lincoln 2; C.A.S.E.T. 4 vs. Sarmiento de Vedia 4 y Juventud Unida 3 vs. Atlético Pasteur 3.

Pasó a liderar la tabla Villa Francia, con 12 puntos (ganó sus cuatro partidos), escoltado por Atletico Pasteur, con 11 (jugó cinco cotejos ya). Atlanta (V) y Argentino (L) suman 8 y Deportivo Pinto está octavo, con 4 puntos en cuatro presentaciones.