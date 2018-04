Deportivo lo empezó perdiendo el domingo y ayer, pese a la reacción, no pudo empatarlo

En el campo de deportes “Luis Dallocchio”, el domingo pasado y por la quinta fecha del campeonato de fútbol liguista, se jugó solo media hora del partido entre el local, Deportivo Pinto, y San Martín de Roberts, porque llegó la tormenta y se suspendieron las acciones, que se reanudaron ayer por la tarde.

En esos 30 minutos dominicales, San Martín sacó buena ventaja aprovechando el fuerte viento a favor que tuvo, y se puso rápidamente arriba en el marcador, con dos tantos que anotaron Federico Lacunza, a los 12´, y Juan Manuel Malvassora, a los 14´.

Muy poco pudo hacer el “Depor” de Maximiliano Leonardi ante las ráfagas que por momentos arreciaron y que le permitieron al conjunto albirrojo de Roberts anotar sus dos tantos, en el arco que da espaldas a calle General San Martín, y luego mantener el control del cotejo, hasta que Rocío Melo ordenó a los 30´ la suspensión del cotejo por la lluvia y el viento imperantes, y las acciones se reanudaron ayer, pasadas las 13 horas.

En la víspera, a los 5´ de la reanudación, le quedó demasiado alto el balón al capitán local, Carlos Ciucci, quien remató incómodo y no pudo definir bien desde posición favorable.

Siguió buscando el elenco azul de nuestra ciudad, con muchas ganas y esfuerzo de sus futbolistas, en un partido que se comenzó a “picar” tras el cuarto de hora inicial.

Fue así que a los 21´ se fueron expulsados Esteban Píriz y Julián Almada, por mutua agresión, según dictaminó la árbitro del partido.

Cinco más tarde, Juan Manuel Capdevila tuvo una buena opción tras la llegada de un centro aéreo que bajó Andrés Molina, pero no pudo concretar de cabeza el “3” del C.S.D.G.P.

Pero en la siguiente, a los 27 minutos, el mismo futbolista, quien siguió en posición ofensiva, marcó el descuento. Sorprendió ingresando como atacante por derecha el citado Capdevila, definiendo con certero remate ante el achique de Juan Gutiérrez, tras pase al claro de Franco Barnetche,para poner el 1-2 esperanzador, con lo cual se fueron al descanso.

Ya en el segundo tiempo, el técnico del “Depor” hizo dos cambios netamente ofensivos, al hacer ingresar a los delanteros Mariano Ismael y Andrés Mc Cormick por Gaspar Compagnucci y Barnetche, y el local se fue con todo a buscar el empate.

Sobre los 12´, tras un centro al corazón del área, metió un buen cabezazo el primer zaguero central local Martín Pérez y alcanzó a mandar el balón al córner el cuidapalos Juan Fernández, en gran tapada.

Lo tuvo para aumentar Damián Costantino a los 23´, pero remató apenas afuera contra el primer palo, mientras que un par de minutos más tarde, se movió bien en ataque Gustavo “Sopa” Burgos y su shot se perdió cerca del marco visitante.

De allí hasta el final, las acciones mostraron a todo Deportivo en ataque, con centros y pelotazos que hasta su arquero Ignacio Píriz fue a buscar en algunas ocasiones, pero pese a varias jugadas de riesgo sobre la valla sanmartiniana, San Martín se terminó llevando los tres puntos, dejando sin invicto a Deportivo Pinto.

La síntesis del encuentro, que empezó el domingo y terminó ayer, fue ésta:

DEPORTIVO PINTO: Ignacio Píriz; Gaspar Compagnucci (Andrés Mc Cormick), Martín Pérez, Facundo Guagnini y Juan Manuel Capdevila; Carlos Ciucci, Andrés Molina, Erik Smith (Rogelio Planes) y Franco Barnetche (Mariano Ismael); Gustavo Burgos y Esteban Píriz. D.T.: Maximiliano Leonardi. Sup.: Luciano Anzani, Lucas Cau y Marcelo Leonarda.

SAN MARTÍN (R): Juan Gutiérrez (el domingo atajó Sergio Hernández); Jonathan González (Enzo Herrero), Ezequiel Caliani (el 22 había arrancado Facundo Cejas), Julián Almada y Pedro Gutiérrez; Santiago Pose, Leandro Blázquez, Tomás Merchán y Damián Costantino (Leonardo Gómez); Federico Lacunza y Enzo Pérez (ayer lo relevó Alexis Framis y el domingo jugó la primera media hora Juan Manuel Malvassora). D.T.: Leonardo Benavídez (expulsado ayer en el complemento). Sup.: Mateo Depaoli, Hernán Lugones y Joaquín Sarco.

PRÓXIMA FECHA

El venidero domingo se jugará la sexta fecha de primera y sus preliminares de octava división, siendo esos los partidos previstos:

Pintense vs. Atlético Pasteur; C.A.S.E.T. vs. Deportivo Pinto; Deportivo Arenaza vs. El Linqueño; Argentino de Lincoln vs. Juventud Unida (L) y San Martín de Roberts vs. Atlético Roberts, en el clásico de la ciudad.

En inferiores, en tanto, van a medirse el sábado 28:

Deportivo Pinto vs. Juventud Unida de Lincoln; El Linqueño ante Pintense; Atlético Roberts vs. Villa Francia; C.A.S.E.T. de El Triunfo vs. San Martín de Roberts; Atlético Pasteur vs. El Linqueño “B”.y Deportivo Arenaza vs. Argentino de Lincoln.