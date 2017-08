Deportivo Pinto sufrió, pero pudo quebrar en el adicional a Independiente de Martínez de Hoz

GENERAL PINTO

Parecía que iba a ser un trámite para el primer equipo de fútbol del Club Social y Deportivo General Pinto vencer en su estadio “Luis Dallocchio” al penúltimo de las posiciones del certamen “Clausura”, Independiente de Martínez de Hoz, quien solo cosechó hasta el momento dos empates en seis encuentros.

Pero los rojos visitantes le plantearon dura lucha a los azules de nuestra ciudad y recién en los últimos segundos del tiempo que había adicionado el juez Carlos Agustín Riglos (49´30” de 50 minutos), el ingresado Ezequiel Acuña le dio la victoria y la esperanza de seguir luchando por los primeros puestos al “Depor”, un elenco que en la próxima fecha, luego de las elecciones PASO librará un crucial encuentro como visitante, ante Atlético Roberts, uno de los tres líderes pero con un partido menos jugado que los otros equipos que están al tope de las posiciones.

Desde el comienzo, los huéspedes pusieron mucha gente en media cancha, pierna fuerte y mucha “charla” con el árbitro y los rivales, para sacarle ritmo a Deportivo Pinto, y lo lograron bastante en la etapa inicial, que terminó sin goles, en 45 minutos iniciales en las que los azules de nuestra localidad tuvieron un par de chances para ponerse en ventaja, pero no pudieron hacerlo y la etapa inicial terminó sin que se moviera el tanteador en cancha del C.S.D.G.P.



Las más favorables fueron un disparo de Eduardo Barrera que pegó en uno de los maderos, cruzó la línea de sentencia y no entró; un shot de Maximiliano Martínez al ángulo que sacó en gran atajada el arquero Santiago Cunningham, y un disparo de media distancia de Mariano Ismael que rozó el travesaño del elenco visitante.

Más decidido aún salió el “Depor” en el complemento, siempre con “Maxi” Martínez (el martes cumplió 29 años) como generador de juego y buscando llegar al gol con la precisión de sus remates de media y larga distancia y por esa vía, llegó la apertura del tanteador, a los 9 minutos.

“Maxi” desbordó por la banda derecha y tiró centro, envío que cruzó frente al arco rival y del otro lado la recibió Franco Barnetche. Este se acomodó y volvió a mandar centro al corazón del área, allí impactó el balón Mariano Ismael y el arquero Santiago Cunningham, en gran acción, mandó la pelota al córner.

Cuando llegó el envio desde el cuarto de círculo de Martínez, la baja de cabeza aprovechando su altura y buen juego aéreo Eduardo “Checky” Barrera, y entrando por el parante derecho, Emmanuel Luna (quien volvió a ser titular en lugar de Eric Véliz, quien retornó a Rivadavia de Lincoln para jugar el Federal “A” de A.F.A.) mandó el esférico de cabeza al fondo de las mallas, de-satando el gran festejo de la hinchada del conjunto azul dueño de casa.

Con pocas armas pero con mucha voluntad, Independiente buscó arribar al empate, pero casi no creo situaciones de riego ante la valla de Sebastián Cisneros. Pero un error del “1” linqueño que custodia la valla del “Depor”, los “diablos rojos” llegaron al 1 a 1.

Iban 40 minutos cuando el ingresado Bautista Molina tocó para su compañero Lucas Páez Rolón, quien remató y el útil le pegó en el pecho al arquero Cisneros, quien primero pareció atajarla y luego la perdió, dejándole el gol al citado Páez Rolón, quien marcó el empate parcial, que parecía definitivo.

El C.S.D.G.P. entró en la confusión, casi se lo gana a los 42´ Independiente, pero el árbitro Riglos anuló un tanto de la visita por falta a Leonardo Daniel Ramos (enseguida se fue reemplazado, por Ezequiel Acuña), sanción muy resistida por los de Martínez de Hoz.

El triunfo se le escapaba en el final a los de “Maxi” Leonardi, pero los cinco minutos de adicional que marcó el árbitro Riglos le dieron vida a los azules y a los 49´, hubo un buen desborde del citado Acuña que terminó en córner.

“Maxi” Martínez se encargó de la ejecución y el ingresado Ezequiel “Porteñito” Acuña remató sin dilaciones, el balón rozó en un defensor y se le metió a Santiago Cunningham (quien nada pudo hacer), para decretar el agónico triunfo de Deportivo Pinto, llegando enseguida el pitazo final de Carlos Agustín Riglos y el desahogo y festejo de la parcialidad, jugadores y cuerpo técnico del C.S.D.G.P.

LA SÍNTESIS E INFERIORES

Fueron expulsados Martín Collado (cuando ya había sido reemplazado) y Agustín Rafull (luego de terminar el partido) en el equipo visitante, arbitró Carlos Agustín Riglos (fueron líneas asistentes Gustavo Gómez y Marcelo Aníbal) y así formaron los conjuntos:

DEPORTIVO PINTO: Sebastián Cisneros; Carlos Elio Barrera, Leonardo Daniel Ramos (Ezequiel Acuña), Eduardo Barrera y Juan Manuel Capdevila; Carlos Ciucci, Erik Smith, Emmanuel Luna y Franco Barnetche (Andrés Mc Cormick); Mariano Ismael (Nicolás Ariel Martínez) y Maximiliano Martínez. D.T.: Maximiliano Leonardi. Sup.: Lautaro Palacio, Lucas Cau, Gustavo Burgos y Franco Varela.

INDEPENDIENTE: Santiago Cunningham; Juan Pablo Collado (Matías Grecco), Agustín Rafful, Lucas Tellechea y Sergio Iglesias; Lauro Alba (Bautista Molina), Matías Tellechea, Martín Collado (Leandro Saravia) y Lucas Páez Rolón; Mariano Ramírez y Jonathan Merchán. D.T.: Martín Pérez. Sup.: Franco Tellechea.

El domingo, en el preliminar de novena categoría, Deportivo goleó 5 a 3 a Independiente de Martínez de Hoz. Federico Blanco, Maximo Banegas, Tomás Bartucci, Felipe Suárez y Luciano Mansilla anotaron los goles del “Depor”, que formó así:

César Luna Pollastrini; Gastón Cáceres, Gaspar Aleón, Francisco Céliz, F. Blanco, Camilo Leonardi, Ián Ferreyra, T. Bartucci, Eliseo Ledesma, F. Suárez y Máximo Banegas. D.T.: Fabián Oliva. Sup.: Martín Vélez, L. Mansilla , Gonzalo Lavítola, Ticiano Hernández y Pedro Galbo.

El sábado, Deportivo recibió en dos divisiones formativas a C.A.S.E.T. de El Triunfo, y en décima, igualaron sin goles. Así se alistó el elenco que dirigió Fabián Oliva:

Fermín Salandari; Santiago Topa, Federico Cáceres, Lorenzo Orsi, Gastón Risso, Santiago Pérez, Joaquín Blanco, Agustín Toledo, Federico Tucci, Thiago Fernández, y Bautista Videla. Sup.: Nahuel Espíndola, Gonzalo Blas Martínez, Renzo Dovigo y Mateo Quiroga.

En octava, Deportivo se impuso 3 a 1 a los triunfenses, con tantos de Andrés Mc Cormick (2) y de Nicolás Menéndez para el conjunto azul de nuestra ciudad, que formó de esta manera:

Samuel Amado; Valentín Rodríguez, Ramiro Gil, Agustín Puerari, Enzo Suárez y Nicolás Tucci; N.Menéndez, Tobías Carrizo, A. Mc Cormick, Nahuel Romano y Teo Borda. D.T.: Fabián Oliva. Sup.:Gastón Videla, Andrés Tucci, Sebastián Aleón, Agustín Caratti y Sebastián Della Bruna.