A Pintense se le escapó al final la victoria ante San Martín de Roberts

GENERAL PINTO

Dura lucha le planteó el domingo como visitante a San Martín de Roberts el primer equipo del Club Atlético Pintense y los dirigidos por Juan Carlos Gho estuvieron muy cerca de ganarle a un equipo que nunca perdió este año en su estadio “El matadero”.

El C.A.P. ganaba con un gol de su capitán Pedro Francisco Alifano a los 37´ del complemento, pero en el último minuto del encuentro, los albirrojos dirigidos por Leonardo “Goyo” Benavídez llegaron al empate 1 a 1, salvaron el invicto del año en su cancha y aprovechando la derrota de Argentino de Lincoln llegaron a la punta del torneo nuevamente, junto a los argentinistas y a sus “primos” de Atlético Roberts, aunque estos tienen un partido menos disputado que los otros dos cólideres.

Aunque apenas empezado el partido Pintense se quedó sin una de sus figuras, al irse lesionado a los tres minutos Juan Manuel Garnica (entró en su lugar el juvenil delantero Mariano Ugartemendía), los blancos siempre complicaron a los locales, vigentes campeones tras haberse adjudicado el “Apertura” liguista.

A los 12 minutos, tras un buen centro del ameghinense Cristian Villegas, Ugartemendía le pegó de primera y la pelota dio en el travesaño del arco defendido por Juan Fernández y tras el rebote en el horizontal, Alifano remató desviado.

Respondió el albirrojo dueño de casa con una rápida jugada de su ataque, que definió shoteando de manera poco eficaz Alexis Framis, mientras que a los 35´, el que tuvo la apertura del marcador a su disposición fue Franco Bochiardi para Pintense, aunque tras ingresar decididamente al área y sin marcas, remató desviado.

No se quedó con el vuelto “Sanma” y a los 37´, el arquero de los albos, Pablo Héctor Maffía, salvo dos veces a su valla en la misma jugada, primero ahogándole el grito a Jonathan García y luego del rebote, tapando el shot de Juan Manuel Malvassora, con lo cual los iniciales 45 minutos terminaron con el score en blanco.

Cuando el árbitro Jorge Horacio Muñoz ordenó reanudar el juego, quedó en claro que los visitantes no estaban dispuestos a regalar nada, bien conducidos por el capitán Pedro Alifano en la creación de juego.

Y ya a los dos minutos tuvo la primera chance Pintense, cuando tras un error defensivo, el balón le quedó a Francisco Gómez y su remate se fue al córner, tras pegar en un defensor local, cuando el cuidapalos Gutiérrez estaba vencido, exigiendo el C.A.P. con dos tiros de esquina seguidos a los albirrojos.

Cuando parecía tener todo controlado el equipo de Gho, a los 4 minutos Framis maniobró dentro del área, tocó para Malvassora y cuando el delantero iba a rematar, le cometió penal Julio Federico Martínez. Le pegó desde los 12 pasos el ex Deportivo Pinto, Damián Costantino, pero el balón se fue desviado, al lado del palo derecho del arco de Pablo Maffía, quien se había arrojado hacia a ese mismo poste.

Enseguida, tras una gran acción personal, Juan Manuel Malvassora mandó centro, remató Pedro Gutiérrez y el esférico dio en el cuerpo de un jugador del C.A.P. y se fue al tiro de esquina, cuando los locales saboreaban la apertura del marcador.

Por entonces, el partido se hizo de ida y vuelta, con los dos buscando la apertura del score. Iban 26´ cuando Franco Bochiardi exigió con un remate bien dirigido al “1” local, quien respondió bien, como lo hizo dos minutos más tarde Pablo Maffía, quien salvó a su valla saliendo al borde del área y tapando ante un delantero local, justo en el límite de las 18 yardas.

Iban 32´ cuando al lado del palo izquierdo pasó un remate de Pedro Gutiérrez, mientras Maffía volaba hacia ese lugar, mientras que a los 37´, el que pegó primero fue Pintense.

Jonathan González perdió el balón, lo tomó Bochiardi y enseguida se lo cedió a Pedro Francisco Alifano. “La Chueca” la paró de zurda y le pegó de derecha, abajo, contra un palo logrando un bonito gol desde afuera del área y derramando un baldazo de agua fría en la parcialidad local.

Le costó un par de minutos reaccionar a los sanmartinianos, pero luego se fue con todo al ataque, exponiéndose a las contras de Pintense, quien en una réplica pudo definir el pleito, pero no lo hizo y con el último suspiro, “Sanma” se lo empató, tras un error defensivo de la visita.

Iban 46´ cuando el ingresado Federico Pachamé recibió el balón por derecha, tocó para Damián Costantino, este prolonga hacia Julián Almada (otro que ingresó en el complemento), quien sin dilaciones puso la pelota en profundidad para Jonathan García.

Este esperó la salida de Pablo Maffía y se la tocó por arriba, para festejar el agónico empate sanmartiniano, que casi sufre un nuevo revés en la última acción del match, pero tras buen pase de Cristian Villegas, remató “Caco” Bochiardi y salvo el arquero local, mandando el balón al córner, tras lo cual el juez dio por finalizado el emotivo encuentro, que le dejó a Pintense la “bronca” de estar a un pasito de llevarse tres puntos que lo metían en la pelea de arriba, objetivo que con una sola unidad cosechada, le quedó lejos.





LA SíNTESIS E INFERIORES

Arbitró Jorge Horacio Muñoz (con Carlos Javier Alfonso y Matías Aguirre como asistentes) y así formaron los equipos en primera:

SAN MARTÍN: Juan Fernández; Jonathan González, Ezequiel Caliani Diego Artaza y Leandro Gómez; Damián Costantino, Leandro Blázquez y Alexis Framis (Pedro Pachamé); Juan Manuel Malvassora, Jonathan García y Pedro Gutiérrez (Almada). D.T.: Leonardo Benavídez. Sup.: Marcos Méndez, Matías Pérez, Diego Rojas, Joaquín Sarco y Tomás Castelli.

PINTENSE: Pablo Héctor Maffía; Tomás Elías Ramos, Fernando Acosta, Julio Federico Martínez y Lautaro Borao; Francisco Gómez, Diego Ponti y Pedro Francisco Alifano; Franco Bochiardi, Juan Manuel Garnica (Mariano Ugartemendía, luego Juan M. Mansilla) y Cristian Villegas. D.T.: Juan C. Gho. Sup.: Nahuel Arrieta, Julián Amado y Fabián Videla.

En su estadio, San Martín también recibió a Pintense en tres categorías inferiores y el sábado en décima, los albirrojos vencieron 2 a 1 al C.A.P., conjunto dirigido por Francisco Gómez que formó de esta manera:

Santino Laporta; Matías Jáuregui, Martín Larrayoz, Tomás Loináz, Nicolás Jáuregui y Milos Banegas; Juan Guichet (autor del gol de los blancos), Lucio Garafulic, Camilo Brohme, Mateo Garafulic y Esteban Alifano. Sup.: Marcos Díez, Rodrigo Torres y Bautista Cufré.

En novena, el C.A.P. goleó 6 a 0 a “Sanma”, con tantos de Joel Cufré (2), Lucas Ravirú (2), Andrés Alifano y Thiago Móbbili, presentando los vencedores esta formación:

Agustín Isidoro; Abraham Mamut, Juan Andrés Moralejo, Thiago Móbbili, Nicolás Manuel y Andrés Ruffini; Andrés Alifano, Pedro Alifano, Joel Cufre, Pedro Farotto y Felipe Baldomá. D.T.: F. Gómez. Sup.: Juan Pérez Fredes, Felipe Volpe, Agustín Petronio, Thiago Pinardi y Lucas Ravirú.

El domingo, como preliminar de primera división, Pintense ganó 2 a 0 en octava, con doblete de tantos de Samuel Videla, formando los blancos como sigue:

Joaquín Argüello; Leandro Contreras, Samuel Barrera, Jonathan Aguiar, Ramiro Móbbili y Ramiro Gabelli; Tomás Patiño, Stéfano Ledesma, Samuel Videla, Tomás Cabrera y Francisco Víttori. D.T.: F. Gómez. Sup.: Agustín Isidoro, Francisco Ávalos, Matías Santillán y Nicolás Romero.