Atlético Roberts ganó en Pasteur y sueña

GENERAL PINTO

Atlético Roberts, elenco que dirige Agustín Perujo, venció 1 a 0 como visitante a Atlético Pasteur, 1 a 0 con gol del delantero linqueño Fabio Muñoz a los 26 minutos del complemento, en juego que arbitró Rubén Darío Delgado.

Los “camoatíes” aprovecharon la derrota de Argentino de Lincoln y el empate de San Martín de Roberts para trepar a la primera posición junto a los sanmartinianos y los argentinistas, con un partido menos jugado los albiazules que vencieron en suelo pasteurense.

En el clásico de la fecha, Juventud Unida de Lincoln derrotó en su estadio “Los Tapiales” y por 2 a 1 a Argentino, dejándolo sin invicto.

En el primer tiempo, a los 24’ abrió la cuenta Jonathan Ubilla y tres minutos mas tarde amplió cifras Diego Palacios, para los juventinos, descontando a los 2´ del segundo tiempo Germán González para la visita.

En el segundo tiempo fueron expulsados el técnico Oscar Alsina y el jugador Facundo Hernández, y luego de finalizar el match el ayudante de campo e hijo del entrenador, Tomás Alsina, todos de Argentino, en cotejo que arbitró Carlos Villota.

Tuvo jornada libre Atlético Bayauca.

OTROS RESULTADOS EN LAS FORMATIVAS Y FÚTBOL SENIORS

Los demás resultados registrados en divisiones inferiores y en Veteranos, por la séptima fecha de la Liga Amateur de Deportes, fueron éstos:

Séptima división: Juventud Unida de Lincoln 0 vs. Argentino de Lincoln 2 y Atlético Pasteur 3 vs. Atlético Roberts 0.

Octava: El Linqueño 3 vs. Deportivo Arenaza 1; Juventud Unida 2 vs. Argentino de Lincoln 3 y Atlético Pasteur 1 vs. Atlético Roberts 2.

Novena: El Linqueño 6 vs. Deportivo Arenaza 0; Juventud Unida 0 vs. Argentino (L) 3 y Atlético Pasteur 0 vs. Atlético Roberts 2.

Décima: Atlético Pasteur 3 vs. Atlético Roberts 1; El Linqueño 4 vs. Deportivo Arenaza 0 y Juventud Unida (L) 1 vs.Argentino (L) 4.

Veteranos: Atlanta de Vedia 2 vs.Sarmiento de Vedia 0; Juventud Unida (L) 0 vs. Argentino de Lincoln 1; San Martín de Roberts 6 vs. Pintense (base de jugadores de El Linqueño y algunos del C.A.P.) 1; Atlético Ameghino 2 vs. Alumni de Vedia 2 y Sarmiento de Germania 0 vs. C.A.S.E.T. de El Triunfo 3.

El conjunto Senior de los germanienses alistó a José Luis Robledo; Jorge Cabrera, Víctor Echenique, Héctor Riscoza, Sergio Vilche y Juan José Azcurra; Ricardo Cabrera, Miguel Gómez, Alejandro Abbura, Gustavo “Semillo” Barrera y Gustavo Llano. D.T.: Gerónimo Vilche-César Torres. Sup.: César Tolosa, Miguel Roldán, Sergio Balessio, Amílcar Verggini, Juan Carlos López, Eduardo Manuel y Matías Irusta.



POSICIONES Y LA PRÓXIMA FECHA

En las diferentes categorías, así están las posiciones en los torneos de la Liga Amateur de Deportes:

Primera división: Atlético Roberts (ya quedó libre), San Martín de Roberts y Argentino de Lincoln, 14; El Linqueño, Deportivo Arenaza y Deportivo Pinto, 10; Juventud Unida (L), 9; Pintense 8; Atlético Pasteur e Independiente de Martínrez de Hoz, 2; y cierra con un punto Atlético Bayauca.

Séptima: Atlético Bayauca, 10; El Linqueño, 8; Villa Francia, 7; Argentino (L), 5; Atlético Pasteur, Atlético Roberts y Pintense, 4; Deportivo Pinto, 2; y cierra con un punto Juventud Unida de Lincoln.

Octava: Deportivo Pinto, 16; Pintense, 15; Atlético Roberts, 13; Villa Francia, 12; Argentino (L), 10; Atlético Pasteur, 6; El Linqueño, 5; San Martín de Roberts, 4; Juventud Unida (L) y Deportivo Arenaza, 1; y no reúne puntos C.A.S.E.T. de El Triunfo.

Novena: Pintense, 13; Deportivo Pinto, El Linqueño y Argentino de Lincoln, 11; San Martín de Roberts, 7; Atlético Roberts, 6; Juventud Unida, 3; Independiente de Martínez de Hoz, 3;y cierran sin puntos Deportivo Arenaza y Atlético Pasteur.

Décima división: Villa Francia y Atlético Pasteur (un partido más jugado), 12; Argentino (L), 10; Pintense y Juventud Unida, 9; El Linqueño y San Martín de Roberts, 7; Deportivo Pinto, 5; C.A.S.E.T., 1; y no tienen puntos acumulados Atlético Roberts y Deportivo Arenaza.

Veteranos: Argentino de Lincoln, 15; Atlético Pasteur, 10; Juventud Unida (L), Sarmiento de Vedia, Pintense y Atlanta de Vedia, 7; Sarmiento de Germania y Atlético Ameghino, 6; C.A.S.E.T., 5; San Martín de Roberts, 4 y cierra con un punto Alumni de Vedia.

En cuanto a la próxima fecha, a jugarse el fin de semana siguiente a las PASO (19 y 20 del corriente), tiene esta programación prevista:

Atlético Roberts vs. Deportivo Pinto; Independiente de Martínez de Hoz vs. El Linqueño; Atlético Bayauca vs. Atlético Pasteur; Deportivo Arenaza vs. Juventud Unida (L) y Argentino de Lincoln vs. San Martín de Roberts. Libre quedará Pintense, cuyas divisiones inferiores recibirán a Villa Francia. Este sábado se juega la tercera fecha de inferiores, que fuera suspendida por lluvia en su momento.