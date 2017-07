Sarmiento de Germania estrenó técnico y volvió a la victoria en la Liga de Vedia

GENERAL PINTO

En el debut como entrenador del primer equipo de fútbol del Club Sportivo Sarmiento de Germania del ex jugador de la entidad, Alberto Armando Gómez (al otro día cumplió años), los "verdes" de esa localidad volvieron a la victoria en el certamen de la Liga Deportiva Central Vedia, luego de una serie de derrotas que llevaron al alejamiento del cargo de DT del pintense Jorge Marcelo Delgado.

Por la duodécima fecha del campeonato liguista, Sarmiento se impuso 2 a 1 a Leandro N. Alem, al cabo de un intenso encuentro, de acciones cambiantes, y en el que se terminó quedándose merecidamente con la victoria el conjunto germaniense, pese a que jugó los últimos minutos con dos hombres menos, por las expulsiones de dos de sus buenos valores, Eduardo Torres y Julián Garrone.

Promediando la etapa inicial, el delantero linqueño José Pedro Sánchez adelantó en el marcador a Sarmiento, definiendo con certero remate una buena jugada previa de Lucas Quinteros, quien desbordó por derecha y en buen momento mandó centro para que el autor del tanto inicial pudiera concretar y así, comenzar a revertir la suerte que venía teniendo en los ultimos partidos el elenco superior del Club SSG.

Pasada la media hora, Leandro N. Alem -conjunto que está segundo en las posiciones y solo había perdido un match en el certamen 2017- llegó al empate mediante un tiro libre penal, que el juez juninense Carlos Moreno sancionó al cometer una falta dentro del área mayor el experimentado Oscar Alberto "Cabezón" Cabrera, quien volvió a colocarse la camiseta del club de sus amores y le dio solidez a la zaga de los germanienses.

Guido Miano se encargó del disparo desde los 12 pasos y venció la resistencia del arquero linqueño de Sarmiento, Diego Mileo, poniendo el 1 a 1 parcial.

Así se cerró la etapa inicial y cuando reanudaron, Sarmiento salió con todo a buscar el triunfo que necesitaba y pasó a ganarlo con un tanto del pintense Fernando "Garomba" Estévez en el minuto 21.

Fue con un remate de unos 40 metros, que hizo una comba debido al fuerte viento, el arquero Gabriel Palma se resbaló en el piso barroso del campo de deportes del local y el balón se terminó metiendo en el fondo de las mallas, para alegría de los locales.

De allí al final, Leandro N. Alem se fue con todo a buscar el empate y presionó a los "verdes" de nuestro Distrito contra la valla de Mielo, especialmente cuando los sarmientistas se quedaron con uno y luego con dos jugadores menos, pero la garra de los locales hizo que su defensa y medio campo aguantaran a pie firme y así se concretara el triunfo deseado, en el debut de Alberto Armando Gómez como entrenador.

Arbitró Carlos Moreno (con Ricardo Toledo y José Cuello como asistentes) y así formaron los dos elencos:

SARMIENTO (G): Diego Mileo; Julián Garrone, Oscar Alberto Cabrera, Tomás Marcelo y Bautista Arán Córsico; Fernando Estévez (Gonzalo Oliva), Eduardo Torres y Lucas Quinteros; Alcaraz, Fabián Oliva y José Pedro Sánchez. D.T.: Alberto Armando Gómez. Sup.: Sebastián López y Héctor Eber Rodríguez.

LEANDRO N. ALEM: Gabriel Palma; Nicolás Blasi, Mariano Morales, Juan Vázquez y Gian Hernández; Nazareno Vaquero, Lucas González (Juan Ibarra) y Lucas Garay; Joaquín Nocetto, Leonardo Plouganou (David Morales) y Guido Miano. D.T.: Germán Crevay-Hernán Morón.

En el preliminar de segunda división empataron 1 a 1, bajo arbitraje de Silvio Banegas. Abrió la cuenta Franco Valdez para Sportivo Sarmiento de Germania y lo empató con un tiro libre penal Maximiliano Luján para el conjunto alemnense. Los germanienses alistaron a Mauro Perugini; Federico Ibarra, Hernán Funes, Alexis Echegaray y Juan Belén; Ezequiel Miranda, Facundo Quinteros, Walter Rizzo y Mauro Benetti; Franco Valdéz y Diego Robledo. D.T.: A. A. Gómez.

DEMÁS RESULTADOS Y LA PRÓXIMA FECHA

Los demás resultados del torneo oficial de fútbol “Centenario del Club Deportivo Sarmiento de Vedia” 2017, en primera división, fueron los siguientes:

Ancalú de San Gregorio 0 vs. Deportivo Alberdi 1 (gol del juninense Sebastián Cuello), habiendo arbitrado Carlos Loza.

Atlanta de Vedia 3 (Sebastián Marani, Wenceslao Soler y Nahuel De la Vega) vs. Defensores de Christophersen 0, con Ignacio Fernández como juez.

Matienzo de Alberdi 0 vs. Sarmiento de Vedia 0, con contralor del soplapitos Javier Espinoza.

Yrigoyen de Alem 2 (doblete de Ramiro Astrada) vs. Huracán de Diego de Alvear 1 (gol de Elio Álvarez), arbitrados por Mariano Gómez.

En segunda división, estos fueron los resultados registrados:

Ancalú de San Gregorio 3 (Francisco Cieslowski, Matías García y Nicolás Torres) vs. Deportivo Alberdi 4 (Alfredo Schenoni, Marcelo Perafan, Oscar Olguín y Joaquín Flaherty), con arbitraje de Carmelo Fernández.

Atlanta de Vedia 3 (Agustín Paroldo, Marcio Cabrera y Nicolás Benítez) vs. Defensores de Christophersen 0, siendo juez Daniel Antúnez.

Matienzo de Alberdi 2 (doblete de Lucas Calvente) vs. Sarmiento de Vedia 1 (Carlos Moyano), controlados por el juez Martín Ríos.

Yrigoyen de Alem 3 (Franco González -2- y Lautaro Suárez) vs. Huracán de Diego de Alvear 1 (Jonatan Balmaceda), con arbitraje de Lucas Salas.

En cuanto a la próxima fecha, décima tercera de primera división y cuarta del "Clausura" de segunda categoría, tiene esta programación prevista:

Yrigoyen de Alem vs. Sarmiento de Germania; Deportivo Alberdi vs. Sarmiento de Vedia; Atlanta de Vedia vs. Matienzo de Alberdi; Defensores de Christophersen vs. Leandro N. Alem y Huracán de Diego de Alvear vs. Ancalú de San Gregorio.