Pintense consiguió quebrar sobre el final a Atlético Bayauca y logró su primera victoria

GENERAL PINTO

Recién en el último segmento del partido jugado en su estadio "Rubén E. Viale", el equipo superior del Club Atlético Pintense logró su primer triunfo en el torneo "Clausura" 2017 de fútbol que organiza la Liga Amateur de Deportes de Lincoln.

Fue ante Atlético Bayauca, entidad que ese día -el pasado domingo- arribó a su 88º aniversario fundacional, al que el C.A.P. (que pocas horas antes había inaugurado las obras de remodelación de su sede social de la avenida Mitre) superó 2 a 0 con tantos que llegaron en los últimos diez minutos (con adicional incluído) y que le permitieron a los blancos sumar buenos tres puntos en el certamen.

Mucho debió bregar el conjunto orientado por Juan Carlos Gho para superar a los ahora dirigidos por Pablo Maíz, en el marco de un partido que fue de discreto nivel técnico, con muchos pelotazos, centros que en su mayoría fueron fácil presa para defensores y arqueros y escasas situaciones de gol ante las vallas custodiadas por el local Pablo Héctor Maffía y el juninense Franco Giulio.

El que más lo buscó a lo largo del encuentro fue el dueño de casa, con Francisco Gómez, el capitán Pedro Francisco Alifano y Juan Manuel Garnica intentando juntarse para llegar con juego asociado sobre la valla de los "vaqueros", pero la zaga huésped respondió bien en el primer tiempo y parte del complemento, mientras que Franco Giulio salvó un par de chances de gol que creó el elenco albo.



Por el lado de los de la banda roja, Maffía debió trabajar en dos ocasiones de riesgo, una en los iniciales 45´ tras un rebote que se generó dentro de las 18 yardas, el balón salió hacia un costado y le quedó a Alex Necchi, cuyo disparo fue cntrolado por el cuidapalos local.

La otra opción de gol visitante se generó en el complemento, cuando llegó un centro al medio del área, la bajó Fernando Almirón, quien se fue abriendo, y el "1" del C.A.P. terminó atorandolo y resolvió bien la situación, arrojándose a los pies del delantero rival.

En la medida que los minutos pasaban, Bayauca parecía que se iba a llevar un punto del "Rubén E. Viale", pero Pintense no se desesperó, siguió buscando con sus armas y tuvo su premio en las postrimerías del pleito, cuando llegaron sus dos goles en el arco que da a calle Ricardo Gowland.

El primero se concretó a los 39 minutos, cuando Juan Manuel Garnica maniobró dentro del área, cubrió como él sabe hacerlo el balón y con cierta torpeza, un defensor le cometió falta, pitando el árbitro Carlos Agustín Riglos (de buena tarea junto a sus asistentes) la pena máxima.

El propio "Juanma" se encargó de rematar y lo hizo con un medido y esquinado disparo, al otro palo del cual se se arrojó Franco Giulio, y allí explotó el público local, que veía que no llegaba ni el gol ni la primera victoria, que si comenzó a plasmarse con ese tanto.

Bayauca intentó llegó rápido al empate, pero no tuvo armas y ya en tiempo adicional, el ingresado Jonathán Suárez encaró con balón dominado, desbordó y en buen momento colocó el útil para Francisco Gómez, quien bajó la pelota y remató esquinado y de derecha desde el borde de las 18 yardas, para someter por segunda vez al buen arquero juninense de los bayauquenses y así sentenciar el pleito, porque enseguida llegó el pitazo final del juez del cotejo.

Así, los albos lograron su primer éxito del campeonato "Clausura" e intentarán seguir en esta senda el venidero domingo, cuando visiten el difícil reducto de Deportivo y Social Arenaza, elenco que en la reciente fecha patria le ganó por la mínima diferencia y como visitante a Atlético y Ferro Carril Oeste Pasteur, adversario que en la cuarta y venidera fecha del torneo será huésped del otro conjunto de nuestro medio, el invicto Social y Deportivo General Pinto.





SINTESIS Y PRELIMINAR

Arbitrados por Carlos Agustín Riglos (fueron sus asistentes Rubén Darío Delgado y Julio Pereyra), así formaron los equipos en primera división:

PINTENSE; Pablo Héctor Maffía; Braian Montenegro, Tomás Elías Ramos, Julio Federico Martínez y Lautaro Borao (Enrique Mamani); Francisco Gómez, Diego Ponti, Pedro Francisco Alifano y Juan M. Mansilla; Franco Bochiardi (Jonathán Suárez) y Juan Manuel Garnica (Juan Boris Silva). D.T.: Juan Carlos Gho. Sup.: Nahuel Arrieta, Franco Secuela y Emanuel Ocampo.

ATLÉTICO BAYAUCA: Franco Giulio; Jonathan Zena, Gabriel Labarthe (Manuel Serrano), Enzo Brou y José Galeano; Gonzalo Liceaga, Maximiliano Costa (Juan M. Rabadán) y Federico López; Hugo Ortega, Fernando Almirón y Alex Necchi (Luciano Peñiñores). D.T.: Pablo Maíz. Sup.: Braian Palacios, José Torrilla y Facundo Molina.

En el preliminar de séptima división, se impuso Atlético Bayauca 3 a 0, con tantos anotados por Facundo Molina (2) y Diego Barrios. Los elencos formaron de esta manera, bajo arbitraje de Rubén Darío "Lali" Delgado:

PINTENSE: Nahuel Arrieta; Jonathan Suárez, Nicolás Valenza, Fausto Guagnini, Tomás Patiño y Fabián Videla; Gino Amado Viola, Juan Boris Silva, Emanuel Ocampo, Rodrigo Acosta y Ramiro Torres. D.T.: Juan C. Gho. Sup.: Federico Piccardo, Tomás Medranda, Lisandro Sánchez, Cristian Torres y Tomás Crozza.

ATLÉTICO BAYAUCA: Facundo Almirón; J. Ramírez, José Torrilla, A. García Torrilla, Patiño y Santillán; Tablado, Serrano, F. Molina, C. Aguayo y Diego Barrios. D.T.: P. Maíz. Sup.: Espinazo, Ramírez, Martínez y Rojas.