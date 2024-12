Tras la sesión del Concejo Deliberante, para los productores autoconvocados linqueños la situación sigue siendo “injusta”

El Concejo Deliberante de Lincoln llevó a cabo la votación para definir el presupuesto 2025, donde se trató la cuestionada Tasa Vial Rural. Así, pese a las modificaciones propuestas, el grupo de productores autoconvocados considera que la situación continúa siendo injusta. Sin embargo, aún falta la votación de los mayores contribuyentes.

“Junto a 70 productores agropecuarios nos convocamos para cuestionar la Tasa de Red Vial. Hicimos los números y detectamos no solo irregularidades en la contraprestación, sino también que el municipio reconoció públicamente desviar un porcentaje de la recaudación hacia iniciativas que nada tienen que ver con el mantenimiento de los caminos rurales”, expresó Agustina Urdaniz, productora agropecuaria de Lincoln y agregó “se recauda mucho dinero con la tasa de red vial rural, pero a los caminos llega muy poco, y lo sufrimos todos los días. No hay ningún marco legal que avale el redireccionamiento de los fondos, por eso también proponemos que se audite para entender y saber qué hacen con lo recaudado porque no lo vemos reflejado en el servicio.”.

En ese sentido, la productora dijo: “Trabajamos mucho para elaborar una propuesta justa, transparente y eficiente. Nos reunimos con concejales de cada bloque de los distintos partidos políticos donde aclaramos dudas y diferencias sobre nuestra propuesta. Ahora la negociación es política”, y añadió: “Hasta el momento, la situación es muy injusta. Muchos concejales aprueban sin siquiera entender una tabla que determina el cobro. Por eso, habernos autoconvocado contribuyó a que el sector entendiera el problema, que el municipio supiera que no estamos de acuerdo con la situación actual, y que los medios nos ayudaran a difundir y amplificar esta noble causa”.

Puntos en discusión

La tabla de referencia para asignar cuánto tiene que pagar cada productor es un recurso que se utiliza hace 40 años, que cobra a todos los productores un criterio diferente (de 6 a 20 litros de gasoil por hectárea), y que -por la complejidad que posee- los productores “nos dimos cuenta en las reuniones que la mayoría de los concejales es incapaz de explicar. Por eso, los Autoconvocados propusimos un precio único para todos basado en un mismo costo (2,23 litros de gasoil por hectárea)”.

En ese sentido, los concejales acordaron una tabla más reducida que va de 5 a 12 litros: 5,33 (de 0 a 30 ha), 6,60 (de 30 a 150 ha), 8,00 (de 150 a 500 ha), 9,30 (de 500 a 1000 ha), 10,60 (de 1000 a 1500 ha) y 12,00 (más de 1500 ha).

En cuanto a los costos fijos actuales de la tasa están asociado a diferentes variables que poco tienen que ver con los recursos que se utilizan para la explotación de la contraprestación (combustible, mano de obra, mantenimiento, amortización). Así, los autoconvocados propusieron establecer el costo utilizando todos los componentes asociados a la contraprestación, lo cual arroja 2,23 litros de gasoil por hectárea.

Respecto a este punto, los concejales aprobaron un esquema de seis niveles. “Si bien se redujo la brecha, sigue habiendo desproporcionalidad, pasando de un rango de 27 litros a uno de 7 litros”, afirmó Urdaniz.

Otro punto en discusión es la realización de una auditoría privada, especializada en controlar la administración de los costos. Así, pese a la insistencia de los productores, no hubo avances y la resistencia continúa ya que el Municipio no está en condiciones de afrontar el gasto que generaría. Lo mismo ocurrió con la implementación del rastreo satelital de todas las motoniveladoras, con accesos a todos los productores. Cabe destacar que el Concejo debatió exclusivamente el presupuesto 2025, con lo cual el tema de la auditoría y el rastreo satelital no estuvieron incluidos en la votación.

Por último, se debatió el redireccionamiento de los fondos recaudados por la Tasa Vial Rural con otros destinos, como al sistema de salud. Así, los Autoconvocados propusieron “que los fondos recaudados se destinen exclusivamente al mantenimiento de los caminos rurales. Y si hay un sobrante, que se utilicen para inversión y mejora en maquinaria”, pero los concejales decidieron que se seguirán redireccionando fondos, aunque se espera que la proporción sea menor.

En ese sentido, en diálogo con Democracia Alberto Sala, secretario de Hacienda de Lincoln, explicó que se comprometió a juntarse a partir del 2025 para debatir otros métodos, pero que debía hablarlo con otras instituciones también y que imagina que todo el reclamo se realiza ahora por dinero, básicamente.

“El excedente de la recaudación se destina al sistema de salud de Lincoln porque este año en particular tuvo mucha demanda, y la Sociedad Rural y la Federación Agraria entienden esa situación y se solidarizaron”, sostuvo el Secretario y agregó respecto a la auditoría que exige este grupo de productores: “Me extraña que me digan que no queremos auditar. Yo no tengo problema, pero la auditoría nos la hace el Tribunal de Cuentas. Yo no puedo contratar a una persona. La información en qué se gasta está disponible y es todo transparente”.