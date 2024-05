La Escuela Agraria de Las Toscas lleva a cabo su tradicional locro del 25 de Mayo

Como ya es tradicional en Las Toscas, partido de Lincoln, hoy 25 de mayo, se llevará a cabo el “Almuerzo Patrio” organizado por la Asociación Cooperadora de Escuela de Educación Secundaria Agraria Nº 2. Este año, debido a la situación económica que atraviesa el país, se decidió hacerlo de manera más austera para solamente 250 personas.

“Lo vamos a realizar en las instalaciones del Club Atlético, solamente para 250 personas, para seguir manteniendo la fiesta, porque realmente era imposible alquilar hoy una carpa para 700/800 personas como el año pasado”, relató Javier Zapata, director de la Escuela Agraria y agregó “este año la tarjeta tiene un valor de 8.000 pesos para mayores y de 4.000 pesos para menores. Nos vimos limitados a promocionar la fiesta, por eso apostamos a los padres y familiares de los alumnos y gente de la localidad”.

En ese sentido, Zapata contó que “la idea fue vender tarjetas en el pueblo y recién después abrirnos al resto. En primer lugar, era cumplir con el pueblo, para mantener la tradición”, y añadió “el año pasado asistió una cantidad de gente considerable, y seguramente este año iban a ser muchos más, pero los costos están imposibles”. Además, el Director explicó que este año, las presentaciones y shows artísticos serán locales y que el almuerzo comenzará a las 13. Por su parte, el acto central será a las 11 en la Plaza Manuel Belgrano.

“Esta fiesta nos representa no sólo como institución sino como localidad. No hay otra fiesta con esta impronta”, sostuvo Zapata y remarcó que “esto está pensando para los alumnos y forma parte de su educación. Acá se va a ver solidaridad, compañerismo, compromiso, pero por sobre todas las cosas un sentido de pertenencia. Esto no es para recaudar dinero, sino para visibilizar a la escuela y el trabajo que realizamos en ella”.

Al respecto, el director aseguró que hoy la escuela cuenta con una matrícula de 70 alumnos, pero su objetivo es aumentarla con el correr del tiempo. “Hoy, nos eligen alumnos de otras localidades como Carlos Salas, Roberts, Carlos Casares, Quiroga y Lincoln, eso se da porque les gusta la orientación y porque, además, ven cómo trabajamos”, mencionó y afirmó que “si bien se hicieron muchas cosas en estos años, nuestro objetivo es ampliar la escuela. Aún tenemos muchas necesidades, quizá la más importante es contar con una residencia para al menos 50 alumnos, porque hoy por hoy dejamos a muchos chicos afuera y sobre todo a muchas mujeres, porque no contamos con un espacio para que ellas se puedan quedar”.

El creador del tradicional locro

La estrella del evento es el tradicional plato argentino. Este locro que es preparado desde hace 23 años por Juan Antonio Mulhall, de 82 años de edad, quien, además, es el creador de la sabrosa receta y quien coordina a todos los ayudantes de cocina para que salga perfecto.

“Este evento comenzó porque una vez hice un locro en mi casa y la directora de la Escuela en ese momento fue a cenar y le encantó. Unos días después me propuso hacerlo para 50 personas y a beneficio del colegio. Acepté y no paramos más”, contó y agregó “al otro año tuvimos que hacerlo para 200, después para 300 y hoy hice 1000 porciones. Me gusta mucho porque es para los chicos de la escuela”.

En ese sentido, Juan expresó que hay mucha gente que colabora desinteresadamente y que todo lleva mucho trabajo que se realiza con antelación, como la cosecha de choclos y su posterior cocción.

En cuanto a los ingredientes, Mullhall reveló que “lleva de todo, desde carne de cerdo, de vaca, chorizos chiquitos, panceta, cuerito de cerdo, papas, batatas y zapallos”, y que además muchos condimentos que son echados “a ojo”. Así, manifestó que no tiene problemas en brindar la receta, porque “no es un secreto”, sino que él mismo, se encuentra en “los pequeños detalles que hacen que todo sea más sabroso”.

Respecto a Las Toscas y a su gente dijo que “es un pueblo muy tranquilo, con gente muy buena, honesta y trabajadora”.