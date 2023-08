La Policía Ecológica encabezó una fiscalización en una estación de servicio en Lincoln

En horas de la mañana, personal especializado de la Delegación de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas de Junín, se hizo presente para fiscalizar una estación de servicio "Axion" ubicada en la esquina de las avenidas San Lorenzo y 25 de Mayo en la ciudad de Lincoln.

Junto al personal policial trabajó una empresa auditora designada por la secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación, en el marco de una investigación iniciada en el mes de abril de este año, construyéndose investigación caratulada "averiguación de ilícito", con intervención de la Ayudantía Fiscal de Lincoln encabezada por el Dr. Juan Martín Camaleonti, por una denuncia de olores similares a combustibles que fueron advertidos en viviendas del vecindario.

En este marco, según informaron desde Policía Ecológica, ayer se procedió a la desgasificación de tanques, como medida preventiva, y posteriormente se realizaron pruebas de hermeticidad que se encuentran debajo de la superficie para, de esa forma, establecer posibles fugas de hidrocarburos en estado gaseoso o líquido, en un total de 5 tanques soterrados, no indicando fuga de hidrocarburos, en tanto que un sexto tanque presentó signos de desuso desde larga data, tales como oxidación, sobre el cual no se llevó a cabo el ensayo por no reunir las características técnicas para la prueba de hermeticidad.

La presente diligencia se realiza posterior a la realizada por la Autoridad Del Agua (ADA) en la misma estación de servicio, donde conjuntamente con la Policía Ecológica de Junín se tomaron muestras para detectar la presencia de hidrocarburos.

En este sentido, la Ayudantía Fiscal de Lincoln continua con la investigación de rigor ya que la problemática aún persiste para los vecinos de la zona.