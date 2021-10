Lincoln: este sábado se jugará el superclásico de hockey

Este sábado 30 de octubre, el complejo deportivo del club Rivadavia de Lincoln se medirá con club atlético El Linqueño por la 5º fecha de la Zona B del torneo oficial de la asociación de hockey, el rojo recibe en su cancha al albiazul.

En primera división femenina, Rivadavia buscará abrochar la clasificación a los play off de la competencia, con un empate las albirrojas se asegurarán la participación en la próxima instancia del Torneo.

A su vez, la jornada de encuentros ante su clásico rival también tendrá actividad desde las 10 horas en las categorías formativas sub 14, sub 16 y sub 19. En tanto, la primera jugará pasadas las 14 horas.