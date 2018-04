Reemplazan el techo en el Archivo Histórico Municipal

El intendente de Lincoln, Salvador Serenal, y parte de su gabinete, supervisaron ayer el avance de obra en el edificio que ocupa el Archivo Histórico Municipal “Prof. Andrés Allende” (AHM), donde se invirtieron más de 600 mil pesos y se reemplazó el viejo techo de tejas por nueva cubierta de chapas para posibilitar el correcto funcionamiento de esta dependencia patrimonio clave de la historia y cultura del distrito.

A través de una inversión de $ 623.239 -efectuada con recursos del Fondo de Financiamiento Educativo- se inició la reparación integral del techo del Archivo Histórico que funciona en el edificio ex Materno y que abarca un total de 710 m2 de cubierta de tejas que fueron reemplazadas con nuevas chapas. De acuerdo a la información suministrada por funcionarios de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, en unos quince días, se finalizarán las reformas con la colocación de cenefas, canaletas y desagües; y una vez finalizada esta primera etapa se evaluará la posibilidad de cumplir con una segunda instancia donde se reparen cielorraso y se reforme la instalación eléctrica.

Este trabajo comprende la totalidad de la cubierta correspondiente a este edificio que data de la década del ’50 y que actualmente también ocupan la Casa de la Mujer y la Dirección de Niñez y Adolescencia.



El intendente Salvador Serenal explicó que “esta es una obra que indispensable” para el funcionamiento del Archivo que “es el lugar donde se resguarda gran parte de los documentos que hacen a la historia de nuestro distrito”. Y recordó: “Cuando asumimos –y esto no me voy a cansar de decirlo- encontramos muchas dependencias en las peores condiciones y, en este caso puntual, tuvimos que rescatar una parte considerable del patrimonio documental que se encontraba en peligro de echarse a perder”.

Por su parte, la secretaria de Cultura y Educación, Prof. Marisa Serenal puntualizó la tarea silenciosa que muchas veces cumple el AHM “recibiendo a jóvenes de escuelas de Nivel Primario y Secundario que tienen la posibilidad de conocer la historia y la cultura local gracias a todo el material que forma parte del Archivo y que en gran medida ha sido donado por vecinos de nuestra comunidad”.

La secretaria sostuvo que el AHM no sólo cumple con instancias de educación formal porque, además, “es el lugar donde muchos estudiantes de Nivel Superior inician sus investigaciones y es una institución que debemos resguardar si queremos ser respetuosos con nuestro pasado”.

Estuvieron presentes, junto al Intendente y la secretaria de Cultura y Educación, el director del Archivo Histórico Municipal, Lic. Gustavo De Lucca; el director general de Obras y Servicios Públicos, Arq. Inocencio De la Fuente y la directora de Niñez y Adolescencia, Dra. Susana González. Y los secretarios de: Gobierno, Ramón Parea; de Hacienda, Dr. Alberta Sala; de Legal y Técnica, Dr. Diego Corral; de Acción Social, Dra. Valeria Menna, entre otras autoridades.