Cumplió el sueño de viajar en su "Pumita" modelo '57

Un vecino y mecánico de la ciudad de Lincoln, Oscar Capurro, cumplió su sueño de realizar una travesía hasta Santiago del Estero, a bordo de su moto Pumita 98 cc. modelo 1957.

En declaraciones a un medio de la provincia de Santiago del Estero, Capurro contó "es la segunda vez que vengo a esta linda ciudad. Soy un amante de las motos. A esta Pumita la vengo armando desde el año pasado, pertenezco al club de Motos Pumas. Salí de Lincoln la semana pasada, pasé por Río Segundo donde participé de un Encuentro de motos Pumita. Estuve unos días compartiendo con amigos y el martes retomé el viaje hacia Las Termas", expresó.

Capurro dijo también "oy un fierrero de alma y no me quería perder este gran premio en una ciudad donde coseché muchos amigos y me tratan muy bien".