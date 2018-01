Salvador Serenal: “El Carnaval está en el ADN de todos los linqueños”

El Carnavalincoln 2018 demandará una inversión que rondará los 30 millones de pesos y se espera que genere un flujo económico que supere holgadamente los 80 millones de pesos generados durante el año pasado, cuando unas 300 mil personas disfrutaron de nuestra fiesta máxima.

En ese sentido, el intendente Salvador Serenal sostuvo: “Este es el tercer carnaval que nos toca organizar y va a costar mucho menos que la edición 2015. Somos de la idea de seguir apostando a la transparencia y dando a conocer cómo se financia y solventa esta fiesta que está en el ADN de todos los linqueños”.

“Estamos convencidos, como lo venimos diciendo antes de nuestra gestión, que el carnaval a través de los años se va a ir autofinanciando, más allá de la inversión que haga el municipio. Vamos a demostrar en la rendición de cuentas de este Carnaval 2018 que va a haber en propagandas y la participación de entidades estatales, con respecto a la colaboración y el tema de auspicios, un incremento mayor al del año pasado”, completó el Jefe Comunal.



Además, Serenal sostuvo: “El carnaval tiene una historia de más de 130 años y forma parte de nuestra idiosincrasia y la cultura de todos los habitantes de Lincoln”. Y agregó que “es muy valioso todo el aporte que realizan los hacedores de esta fiesta, con los artesanos y carroceros, las atracciones mecánicas y las comparsas que le dan una identidad única a esta fiesta que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación para ser reconocida por ley como Capital Nacional del Carnaval Artesanal”.



Sponsors y rifa

Para esta nueva edición, desde la comisión organizadora se está trabajando fuertemente en la captación de sponsors locales, regionales y nacionales que se sumen con su aporte a esta fiesta para conseguir uno de los objetivos que se planteó a partir de la gestión de Salvador Serenal y que es el autofinanciamiento del Carnaval para que pueda convertirse en un evento sostenible y con desarrollo durante todo el año.

Al respecto, Mario Tarelli explicó que este año se lanzó una rifa que todavía está a la venta y que permite generar ingresos genuinos para financiar parte de esta edición. Y mencionó que “el privado que se anima a publicitar, el vecino que compra la rifa o el que quiere ayudar al carnaval sabe en qué y cómo se gastan los fondos. Eso para nosotros es fundamental, es el ABC para continuar creciendo”.

La marca Cosminieve será la nieve oficial del Carnavalincoln 2018. Por cada tarro de nieve que se comercialice en el recorrido la Asociación Civil Carnaval Artesanal Linqueño percibirá alrededor de $4 y $2 y $2.5 con el expendio de espuma artificial que se realice fuera del recorrido y en cada una de las localidades, respectivamente.



Premios y contratados

En cuanto a los premios Tarelli sostuvo que “se aumentó un 22 por ciento con respecto al año anterior”, lo que redundará en una cifra superior a los 4 millones de pesos. A su vez, como cada año, muchos artistas y atracciones locales participarán en calidad de contratados que van a percibir entre un 23% y 25% más comparación al año pasado.



Las comparsas y contratados, en esta edición, sólo ingresarán 4 noches y además participarán en una o dos fechas de los carnavales de los pueblos. Según explicó Tarelli, esto va a permitir que no se generen noches con desfiles muy sobrecargados y extensos, teniendo en cuenta que habrá cerca de 150 motivos inscriptos por competencia que deben ingresar todas las noches de desfile.



Seguridad

En materia de seguridad, Serenal indicó que “están dadas todas las condiciones para que tanto Nación como Provincia nos acompañen con efectivos y con móviles y armar en conjunto un sistema de prevención para garantizar la seguridad del espectáculo”.

Asimismo, recordó que semanas atrás “mantuvimos una reunión con la ministra Patricia Bullrich y ayer me pude comunicar con Ritondo, quien también nos va a brindar todo el apoyo". Por otra parte, el Intendente no descartó la contratación de seguridad privada para completar el operativo de prevención y anticipó que antes de que dé inicio el carnaval “vamos a inaugurar el nuevo Centro de Operaciones de Lincoln con más de 60 cámaras de seguridad destinadas al monitoreo”.

Cantinas y tribunas

Como novedad, se anticipó que este año los clubes no van a pagar canon por las cantinas, con lo cual la se contribuye a aliviar el gasto que cada fin de semana tienen que realizar las instituciones para que puedan abrir sin inconvenientes. De esta forma, se dispuso que el cobro de mesas y sillas será realizado por los clubes quienes tributarán un porcentaje a los vendedores de este servicio, otro aporte corresponderá a la comisión organizadora y el porcentaje restante quedará para las instituciones. En cambio, los puestos de comidas y cantinas que formen parte del corsódromo pero no ofrezcan servicio de mesas y sillas pagarán un canon similar al del año pasado.

El tema tribuna fue replanteado por completo para este año. La capacidad de las mismas estará debidamente controlada y, a su vez, se implementará un sistema de venta anticipada a través de Mercado Libre que luego será canjeado antes del comienzo del desfile y que permitirá registrar a los espectadores y controlar la admisión para impedir que las tribunas se vean sobrepasadas en su capacidad.

Esta medida junto con la prohibición de ingresar al recorrido y a las tribunas con conservadoras y bebidas alcohólicas en mochilas y bolsos buscan resguardar la seguridad y mantener el marco familiar que tienen nuestros carnavales, de acuerdo a la información brindada por Mario Tarelli.