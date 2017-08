"Seguí volando hijo, sé feliz"

LINCOLN

El padre del piloto del avión que fue hallado enterrado entre los pantanos del Delta tras estar 26 días perdido, escribió una conmovedora carta a su hijo y la publicó en la red social Facebook

En las últimas horas, Luis Ronzano, el padre de Matías, publicó una carta que conmovió a los usuarios de Facebook que tuvieron la posibilidad de leerla. Matías Ronzano tenía 30 años y era el piloto del avión que fue hallado entre los pantanos del Delta tras una búsqueda que se extendió durante 26 días.

Los tres ocupantes de la aeronave, Matías Ronzano, Emanuel Vega y Matías Aristi, no lograron sobrevivir a la tragedia y sus cuerpos fueron encontrados en el lugar. Familiares y amigos de las víctimas, recordaron a los tres hombres y se solidarizaron con los más allegados.

La carta de Luis, el papá de Matías Ronzano, tal como la publicó en su cuenta de Facebook:

"Querido hijo, Roque Matías Ronzano: Te dedico esta carta como papá, del hijo que sos, hombre, marido. Tengo un dolor que nadie puede entender y sentir, sólo tu mamá ,Pia,Emi,Dany o Tata, (como le decís) y ovbio tu ser más amada Anyi Barbero y tu hija Marga.

Quiero contarles los más lindos recuerdos de la vivencia que me dejás como padre, hijo y marido. Hermano, cuando de muy chico comprabas aviones de plástico, de madera, en cada negocio, luego seguiste con el aeromodelismo desde un helicóptero, avión, empezaste tu carrera, para luego comprarte un parapente con motor y te fuiste a Tucumán con el grupo de amigos a volar y saltar al contenido con vacío.

“Los medios” y “la verdad”

Festejaremos mi cumple juntos todos los años, juntos con vos y en memoria de tu honor como lo dijo la jueza de los tres chicos, honorabilidad por las víctimas, fueron víctimas de un accidente, o accidente delictivo. Y no como se dijeron tantas barbaridades en los medios, que no voy a mencionar.

Sé la persona que eras y los códigos que tenías y principios como persona, en honor a tu persona, nombre, como Roque Matías Ronzano, lucharé junto a tu familia por la verdad de todo esto, y estoy convencido que dejaste un antes y después en la aviación Argentina , seguramente ahora se harán cambios en los organismos, en tecnología, idoneidad del personal cada uno siendo profesional en lo que corresponde, como lo fuiste vos, espero tomen conciencia de esta tragedia y se deben tomar medidas antes de cada tragedia y no después como se hace siempre en todos los aspectos.

Viví toda la situación y te puedo asegurar que hay ineficiencia , situaciones protocolares que no coinciden con las tragedias , no son humanos, solo decirte que la señora jueza elogió a bomberos, civiles y demás, menos a los organismos (Administración Nacional de Aviación Civil- ANAC) que nos volvieron locos y sin dar respuestas precisas, estaban desorientados como nosotros, conociéndote querrás la verdad absoluta.

Orgulloso de vos cómo persona, papá y marido me dejaste un mensaje que nunca hubiese imaginado ,siempre pensé en mi chiquito y no en el hombre que eras, desde volar en la avioneta de circo Rodas haciendo propaganda y de noche cortar entradas con galera de negro y así poder pagarte lo que siempre quisiste hacer volar!!!

Te amo, te extraño, me vas a dar fuerza y me hiciste recapacitar de lo que debe ser hijo, padre y abuelo. Seguí volando y se feliz con lo que te gusta".