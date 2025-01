Che Aldo, la birrería de O´Higgins celebró cuatro años de vida

Durante la noche del domingo, Che Aldo, la birrería de la localidad de O´Higgins llevó adelante su tradicional festejo de cumpleaños. Así, el cuarto aniversario reunió a jóvenes, familias y vecinos de la región que se acercaron para pasar una noche llena de shows, comida y baile.

Desde las 20 horas, distintas bandas se fueron presentando para acompañar el emotivo marco festivo. De esta manera, por el escenario pasaron Guas, El Visto y Cruzando el Salado. Además, acompañaron los Djs Roberto Salvatierra y Nahir Balduzzi y el show de malabares de Pochi.

Un momento emotivo de la noche, fue cuando se cantó el feliz cumpleaños y todo el staff de Che Aldo, encabezado por su dueño, Horacio Correa y su familia, soplaron las velitas. “Gracias a todos por acompañarnos un año más, no quiero llorar, pero quiero contar que parte de lo recaudado esta noche es para un compañero nuestro que está atravesando una difícil rehabilitación”, sostuvo Agustina Correa, hija de Horacio en referencia a Marcos “Titi” Aberastury, quien sufrió un accidente laboral en el mes de diciembre.

Su historia

Durante el 2020, mientras transcurría la pandemia, Horacio Correa comenzó a pensar en llevar adelante un nuevo proyecto gastronómico para la localidad de O´Higgins. Siempre vinculado con el rubro, “El Zorro”, como lo llaman todos sus amigos y conocidos, se animó a abrir una birrería familiar que hoy convoca a grandes y chicos. Así, el 15 de enero de 2021 nació Che Aldo, la cervecería del pueblo cuyo nombre fue elegido para homenajear a su padre, ya fallecido.

“Siempre anduve en gastronomía. Me gusta y conozco el rubro. Tenía la idea de abrir una cervecería, justo encontré el local vacío y, como ya tenía algunas herramientas, no necesitaba mucha inversión para ponerla. Entonces se dio y arrancamos”, contó Horacio y agregó: “La pusimos con mucho esfuerzo y ganas. Y lo hicimos en familia, junto con mi señora y mis dos hijas, que siempre me apoyaron y fuimos para adelante”.

En ese sentido, Correa expresó que aprovecharon el boom de las birrerías en toda la zona y que, a pesar de las restricciones que había por la pandemia, el negocio funcionó desde el primer día. “Venimos trabajando bien, tenemos bastante gente con nosotros en la cocina, de mozos y de deliverys. Apuntamos a algo lindo para el pueblo y hasta ahora lo vamos llevando muy bien”, afirmó el emprendedor y añadió: “En la localidad había otras opciones gastronómicas, pero sentíamos que faltaba algo más. Por eso apostamos por Che Aldo”.