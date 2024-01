Che Aldo, la birrería de O´Higgins que nació en pandemia, celebró tres años de vida

Durante el 2020, mientras transcurría la pandemia, Horacio Correa comenzó a pensar en llevar adelante un nuevo proyecto gastronómico para la localidad de O´Higgins. Siempre vinculado con el rubro, “El Zorro”, como lo llaman todos sus amigos y conocidos, se animó a abrir una birrería familiar que hoy convoca a grandes y chicos. Así, el 15 de enero de 2021 nació Che Aldo, la cervecería del pueblo cuyo nombre fue elegido para homenajear a su padre, ya fallecido.

“Siempre anduve en gastronomía. Me gusta y conozco el rubro. Tenía la idea de abrir una cervecería, justo encontré el local vacío y, como ya tenía algunas herramientas, no necesitaba mucha inversión para ponerla. Entonces se dio y arrancamos”, contó Horacio y agregó: “La pusimos con mucho esfuerzo y ganas. Y lo hicimos en familia, junto con mi señora y mis dos hijas, que siempre me apoyaron y fuimos para adelante”.

En ese sentido, Correa expresó que aprovecharon el boom de las birrerías en toda la zona y que, a pesar de las restricciones que había por la pandemia, el negocio funcionó desde el primer día. “Venimos trabajando bien, tenemos bastante gente con nosotros en la cocina, de mozos y de deliverys. Apuntamos a algo lindo para el pueblo y hasta ahora lo vamos llevando muy bien”, afirmó el emprendedor y añadió: “En la localidad había otras opciones gastronómicas, pero sentíamos que faltaba algo más. Por eso apostamos por Che Aldo”.

Horacio nació en Diego de Alvear. A los 20 años se mudó a Chacabuco y comenzó a trabajar como mozo en una cafetería durante 10 años. Allí conoció a Cecilia, su actual mujer y madre de sus dos hijas, Agustina (27) y Carolina (21). En el año 2000 se mudó a O´Higgins, de donde es oriunda su señora, y en 2006 estuvo como conserje en el buffet del Club Defensores de la localidad. Además, durante nueve años fue dueño de un pub que se llamaba “El Pazo”. “Mucha gente lo recuerda y quieren que vuelva. Y a mí a veces me dan ganas, pero tendría que ser junto con alguien más joven, porque realmente es algo que falta en el pueblo y, además, históricamente los viernes a la noche siempre fueron de O´Higgins, venía gente de todos los pueblos”, afirmó Horacio.

En cuanto a Che Aldo, Correa contó que la idea fue armar un espacio novedoso y que esté preparado para recibir a todo tipo de público, desde familias, grupos de amigos y también a los adolescentes. Es decir, el lugar es un punto de encuentro para diferentes generaciones. “La idea es tener gente de todos los ambientes. Abrimos de jueves a domingos hasta las tres de la mañana, más de eso no lo estiramos”, explicó el Zorro y agregó: “Nos costó un poco armar el lugar por cuestiones económicas y por los distintos trabajos que tenemos además del bar. Pero, por suerte, a la gente le gusta y hoy recibimos a grupos de Chacabuco, Junín y de toda la zona”.

En ese sentido, expresó que la carta se fue ampliando de a poco y hoy cuentan con las clásicas hamburguesas, lomitos, pizzas, rabas, langostinos, picadas y demás opciones.

Además, hace poco incorporaron sándwich de bondiola y milanesa. “Che Aldo significa mucho para mí porque es el esfuerzo de toda la familia. Los cuatro tenemos otro trabajo además del bar, pero aun así todos nos hacemos un lugar y le dedicamos tiempo para mantenerlo lindo”, confesó Horacio y aseguró que “a mí me encanta la gastronomía, es algo que llevo desde siempre. Me gusta lo que hago y me gusta que salga bien”.

Además de la birrería, la familia amplió los servicios y ahora cuentan con un carro cervecero que se presenta en distintas fiestas populares de la región, un servicio de cátering para fiestas privadas, el alquiler de choperas y barras de tragos.

Los festejos

El pasado viernes 19 de enero, Che Aldo abrió sus puertas para realizar el ya tradicional festejo de cumpleaños. Así, desde las 19:00 horas se cortó la calle 25 de Mayo de O´Higgins, frente al local, para disfrutar de una noche a pura música, comida y cerveza.

Ante más de 250 personas, durante la velada se presentaron las bandas Esencia Rock y Folk, Enzo González y Rafa Casella, y Axel Favio. Además, el cierre estuvo a cargo de la DJ local Nahir Balduzzi. También se contó con la presencia de “Pochi”, quien realizó malabares ante el público presente.

En cuanto al menú de la noche, se manejó una carta reducida que incluía choripanes, empanadas, hamburguesas, pizzas y papas fritas.

“Estamos muy contentos con todo lo que generamos y esperamos continuar durante muchos años más”, cerró Horacio y aseguró que, en un futuro, le gustaría implementar otros tipos de eventos en la localidad, que reúnan a vecinos de toda la región, siempre vinculados a la gastronomía y a la cervecería.