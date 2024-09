La cantante de tango de O´Higgins que volvió a conquistar Europa con su voz

Con su disco debut “La bella indiferencia" (2020), la cantante oriunda de la localidad de O´Higgins, Mariana Mazú se llevó el Premio Gardel al Mejor Álbum de Tango del Año y Mejor Artista de Tango de 2021. Recientemente, lanzó su segundo álbum ¿Y el fin del amor? que cuenta con la participación especial de Julieta Laso, Lidia Borda y Maggie Cullen y con más de 1,5 millones de reproducciones en Spotify.

Cabe destacar que, durante los meses de abril y mayo de 2023, la cantante realizó su primera gira por Europa y dio 27 conciertos en Noruega, Suecia, Austria, Hungría, Francia e Italia. Ahora, en 2024, durante agosto y septiembre lleva adelante su segunda Europe Tour presentando su nuevo trabajo acompañada por uno de sus los principales guitarristas del país, Leonardo Andersen, así como el aclamado el bandoneonista francés Lysandre Donoso. Esta vez, la gira incluye países como Francia, Italia, Austria, Bélgica, entre otros.

“Si bien todas las giras me emocionan les cuento porqué estoy tan contenta. Además de Leonardo Andersen, este año tendremos el honor de contar con Lysandre Donoso en bandoneón. Y también la participación especial de Cristian Basto en el increíble Festival de Tarbes y de Pablo Lacolla en Suiza”, sostuvo Mariana en sus redes sociales y agregó “a pocos meses de lanzar un disco que me tiene totalmente enamorada, voy a presentar algunas de sus canciones, clásicos y versiones inéditas también. Nos vamos a encontrar con público querido, con amigos y amigas, con lugares que no conocemos y vamos a participar de festivales internacionales junto a artistas que admiramos muchísimo. Realmente me siento muy agradecida con cada persona que tira buena energía y con aquellos que colaboraron para que esto sea una realidad”.

Su historia

Mariana Mazú es licenciada en psicología, psicoanalista y cantante. Hija de padre cantor, Osvaldo Mazú, se crió en O´Higgins, dentro de un hogar lleno de música, con una fuerte impronta del tango y las visitas del reconocido bandoneonista y cantor Rubén Juárez, quien era amigo de su papá.

Durante la niñez, y de un modo lúdico, comenzó a cantar sus primeros tangos y canciones en su casa junto a familiares y amigos. Así, las fiestas familiares eran las mejores oportunidades para mostrar su talento y disfrutar de la música.

A los 16 años, recibió una Mención Especial por su participación en la categoría Canto, en el marco de los Torneos Juveniles Bonaerenses, donde los músicos Sandra Mihanovich y Adrián Otero fueron jurados.

Luego, a los 17 se mudó a Buenos Aires para estudiar la carrera de Psicología en la Universidad de Buenos Aires y seguir cantando. Sin embargo, la maternidad temprana hizo que se alejara de los escenarios por un tiempo para abocarse a la familia, los estudios y a sostener el hogar.

Una vez recibida de psicóloga en la UBA y de haber ingresado a trabajar en el sistema de salud, tuvo la sensación de haber llegado a una meta. Pero algo quedaba pendiente.

En 2013, conoció en el bar notable El Faro de Villa Urquiza a Cucuza Castiello, quien la animó a cantar. Y a partir de ese reencuentro con la música, sintió que había llegado el momento de darle al canto un espacio profesional en su vida.

Así, estudió con Noelia Moncada, Alejandro Guyot y Nora Faiman. Desde aquel momento en que comenzó a profesionalizar su vocación por el canto, diversos acontecimientos la llevaron a alternar sus días entre presentaciones en vivo y su trabajo como psicóloga.

En 2014, fue telonera de Abel Pintos en el Festival Provincial de la Empanada en O´Higgins y en 2015 participó durante varios meses del programa ‘Laten Corazones’ emitido por Telefé, junto a su hija Morena.

Luego, realizó shows propios en diversos locales de la ciudad de Buenos Aires, como Café Vinilo, Hasta Trilce, El Faro de Villa Urquiza, El Benny y Lucille, entre otros espacios.

Además, fue invitada a cantar por el grupo Amores Tangos en su show en La Trastienda en octubre de 2018 y participó junto a varios artistas del género en el Festival FACAFF realizado en el Club Atlético Fernández Fierro en 2019.

Finalmente, en el 2020 logró sacar su álbum debut “La bella indiferencia”, producido por Acho Estol, con el cual ganó el premio Gardel a la mejor artista y álbum de tango en 2021.Ese disco ya cuenta con más de un millón y medio de reproducciones en Spotify.

En abril y mayo de 2022, hizo una gira por Europa presentándose en diversos escenarios de España, Italia, Francia, Suiza, Suecia y Noruega, gira que luego repitió al año siguiente.

Rawson, Chacabuco

El próximo sábado será la Fiesta del Alfajor

Los días 7 y 8 de septiembre se realizará la 7° Fiesta Provincial del Alfajor Artesanal en Rawson, partido de Chacabuco, evento certificado por el Campeonato Mundial del Alfajor.

La Asociación Cooperadora del Centro de Educación Agraria N° 29 (CEA 29) organiza anualmente esta fiesta desde el 2017. Este año, seguramente habrá como en las anteriores ediciones, shows musicales, paseo de artesanos, food trucks, un amplio servicio de cantina y los aclamados alfajores.

El sábado 7, en la Plaza San Martín de Rawson, será la previa alfajorera; a las 17 habrá desfile y presentación del alfajor, encuentro de ciclistas, y desde las 19, show de artistas locales y de la zona. A las 23, hay un invitado especial: Tinga Rodríguez.

El domingo 8, en la Plaza San Martín de Rawson, las actividades comenzarán desde la mañana. A continuación el cronograma correspondiente: a la mañana habrá un desfile institucional; al mediodía Quique y Manuel Los Salteños. Desde las 13, Peña Virgen de Loreto, show de Braian Gibert; corte del Alfajor; show infantil de Sandra Alegre; Industria

Argentina; Master Class de Alfajores a cargo de Pablo Remaggi; show de Ismael Ferrer.

A las 17.30, se entregará el Premio al Mejor Alfajor y a las 18.30, gran cierre con Gastón en Banda.