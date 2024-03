La emotiva historia detrás de la recuperación de la Fuente de la Madre

En el año 2006, se colocó en la plaza San Martín de la localidad de O´Higgins, partido de Chacabuco, una fuente con una escultura en homenaje a las madres. La misma, denominada “Fuente de la Madre”, fue realizada a pedido de Héctor Nivardo Bertoni, un relojero y vendedor de alhajas venido de Buenos Aires e instalado en el pueblo. El comerciante fue parte de la Sociedad de Fomento y llevó adelante varios proyectos importantes.

Así, dejó un legado y, como herencia, dos terrenos que debían ser vendidos para luego utilizar ese dinero para la escultura en homenaje a la madre. La misma debía ser colocada en la plaza principal. “Bertoni tenía esa idea y, con el proyecto de la fuente, la fuimos definiendo. Los terrenos se vendieron en remate público por Don Antonio Veggi y con esa plata comenzamos a buscar la escultura. Luego, el proyecto arquitectónico estuvo a cargo de mi hija, Laura Peppe”, relató Andrés “Quique” Peppe, otro habitante de O´Higgins que fue, durante muchos años, un destacado integrante de la Sociedad de Fomento.

Luego, contó: “En la construcción trabajamos varios habitantes del pueblo y tuvimos la colaboración de empleados municipales y los bomberos voluntarios. En el 2006 logramos inaugurarla”.

La escultura

Una vez diagramado el proyecto, diseñado por la arquitecta Laura Peppe, el gran desafío fue encontrar la escultura adecuada. “Los costos nos jugaban en contra. Pasó el tiempo, hasta que un habitante del pueblo encontró una remota posibilidad en San Andrés de Giles. Viajé con él a un predio sobre la Ruta Nacional 7. El dueño se dedicaba a la construcción de imágenes para adornos de jardines y parques. Y ahí encontramos una escultura de la Lola Mora y el dueño se comprometió a colocarle un niño en su regazo”, describió Quique, como todos lo llaman en el pueblo, y explicó que “al poco tiempo nos llamó y nos avisó que tenía la obra terminada. Viajamos a buscarla y la depositamos en el garaje de mi casa. Solo faltaba esperar el proyecto de Laura”.

Así, su hija, quien estaba radicada en Buenos Aires, realizó varios viajes a la localidad para poder llevar adelante la idea. “Un día, Laura me llevó a la plaza con una pala de punta y marcamos las medidas de acuerdo al plano. Luego, los empleados municipales realizaron la base y con otros habitantes del pueblo continuamos su terminación. También trabajamos en la parte del motor, los picos donde salía el agua y los bomberos colaboraron con el llenado de agua”, contó Peppe y agregó que “la inauguración fue con mucha emoción y contó con muchos aplausos de reconocimientos. Allí, destacamos la idea de Bertoni”.

Cabe destacar que el lugar donde fue ubicada no fue adrede, sino que la “Fuente de la Madre” está colocada en un costado de la Plaza San Martín, frente a la Escuela N°5 Bernardo O´Higgins. “Fue una elección de Laura que la escultura quede mirando a los niños”, resaltó Quique.

El deterioro y su revalorización

Con el paso del tiempo, la fuente se fue deteriorando y perdiendo vigencia. Así, algunas cosas se fueron rompiendo y, ante la falta de mantenimiento, dejó de funcionar. “Con el tiempo se complicó la parte del motor porque se llenó de agua y por eso dejó de funcionar por muchos años. Se prendió muy poquitas veces”, explicó y mencionó que cuando le ofrecieron reconstruirla no dudó en sumarse nuevamente al proyecto.

“Este año, Martín Rondina, el nuevo delegado del pueblo, se acercó a mi casa y me ofreció ponerla en valor. Y la verdad que le agradezco un montón porque me hizo revivir una situación en la cual fui muy feliz y lo sigo siendo a través del legado de Laura”, aseguró Andrés, quien perdió a su hija hace poco tiempo producto de una dura enfermedad. “Creo que hoy Laura también debe estar tan feliz como yo de volver a ver funcionar esta fuente”, afirmó emocionado.

En ese sentido, contó que él mismo solucionó el problema del bebé y la madre porque estaban muy venidos a menos. “El tiempo había destruido toda la fuente y, por supuesto, la parte más importante que era la madre y el niño. Así que la pinté y, ahora, creo que quedó hermosa nuevamente”, manifestó orgulloso y resaltó que “son pocos los pueblos que tienen una fuente y O'Higgins la tiene. Creo que la localidad siempre fue un baluarte en definir los deseos de tener cosas”.

Luego, expresó que el Municipio trajo personal de Chacabuco que se hizo cargo de taponar las partes de las fisuras y de pintar e impermeabilizar toda la fuente. “Esperamos poder reinaugurarla prontamente. Ahora estamos buscando la posibilidad de hacer una contención para que la gente no se meta a sentarse en el lugar”, dijo Quique y concluyó: “Cuando empezó el proyecto no dudé en tomarlo y hacerlo realidad. Estando en Fomento siempre fui una persona que me dedicaba a definir las cosas. Era el que actuaba. Y a mí, eso me da alegría, porque salí de mi casa para trabajar para el otro en la realización de distintas obras. Siempre para beneficiar a todos por igual, sin diferencia de credos ni de colores políticos ni de nada. Y así, hemos logrado muchas cosas, como la colocación del gas, las cloacas y un montón de obras definidas que hoy disfruta el pueblo. Me da una tranquilidad y una alegría tremenda haber sido útil a la comunidad”.