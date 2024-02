Son hermanos y cumplieron el sueño de jugar al fútbol juntos en Europa

El fútbol siempre estuvo presente en la familia de Leonel (30) y Luciano “Chucky” Pierce (26), dos hermanos de Chacabuco que, luego de desempeñarse profesionalmente en distintos clubes de Argentina, hoy lograron coincidir en un club europeo. Se trata de Unión Deportiva Lanzarote, un equipo de la Tercera División de España. Allí, desde esta temporada, los Pierce defenderán los mismos colores y cumplirán el sueño que tenían de niños.

“Nací en el ´93 y arranqué a jugar al fútbol en la Academia de Chacabuco. A los 11 años hice un año de inferiores en Argentinos Junior en Capital Federal. Luego volví y, como la Academia no estaba más y todos mis amigos y cuerpo técnico estaban en River de Chacabuco, jugué ahí. Luego me fui a Racing Club de Avellaneda donde hice Sexta, Quinta, Cuarta y Reserva hasta lograr el debut en Primera División en 2014 y con 20 años”, relató Leonel, y agregó: “Ahí arrancó todo. Después pasé por CA AllBoys en Floresta, al año siguiente en Santa Marina de Tandil donde estuve 3 años y medios, y después hice mi primera experiencia en Europa. Volví a Estudiantes de Buenos Aires después de la pandemia y luego fui de nuevo a Santa Marina. También estuve en Maipú de Mendoza, en un club de Paraguay y en San Martín de Tucumán”.

Así, el mediocampista contó que “después de 10 años de carrera profesional opté por jugar con Luciano, mi hermano. Si bien tenía otras ofertas, decidí apostar para venir acá y cumplir el sueño de jugar con Chucky. Así que dejamos de lado muchas cosas y acá estamos”.

Contrariamente a su hermano, la historia futbolística de Luciano comenzó más tarde. Recién a sus 17 años empezó a jugar, cuando, tras participar en un torneo, probó suerte en Sarmiento y quedó. “Llegué en el año de Quinta. Los primeros seis meses no jugué casi nada y al año siguiente, ya en cuarta, jugué todos los partidos y hasta fui el capitán”, detalló el central. Y continuó: “Al año siguiente estuve en Reserva y a los seis meses subí a Primera. Estuve ahí una pretemporada y después me mandaron a préstamo a Defensores de Villa Ramallo, donde estuve seis meses. Como no me había gustado mucho, me quise volver. Allí hablé a Sarmiento y me pude venir para acá”.

Sobre eso, Luciano explicó que, desde que llegó a Europa en el 2019, pasó por Lanzarote, por un club en Ibiza y otro en Lucena. Pero como este año a Lanzarote iban muchos argentinos, decidió volver allí. “Justo se dio la posibilidad de que Leo viniera también y ambos decidimos apostar a esto. Sé que para él es un esfuerzo y bajar un poco de categoría, pero bueno, logré convencerlo”, confesó Chucky.

En ese sentido, los hermanos Pierce contaron que están disfrutando mucho de la oportunidad que les presentó el fútbol y que, de esta manera, están recuperando un poco lo perdido debido a la distancia. Así, en Europa Luciano vive con Martina, su novia, y Leonel, con Florencia y su perrita. Cada uno tiene su propio departamento, pero dentro de un mismo hotel, así que, además de los entrenamientos y los partidos, comparten el día a día también.

“Estamos viviendo cosas que quizá no la podíamos compartir o las compartíamos poco porque solo nos veíamos algunos días en las vacaciones. Y ahora estamos todos los días tomando mate, hablando un poco de todo y recuperando el tiempo”, confesó Leonel y agregó: “quizá esto no era algo que lo pensamos de tan chicos, pero sí, a medida que pasaban los años, lo fuimos imaginando”.

Al respecto, ambos mencionaron que su familia está muy contenta y que sus padres no lo podían creer. “La negociación tuvo muchas idas y vueltas, creo que todavía no cayeron”, dijo Leo y añadió que “hay mucha emoción en la familia y también en todos nuestros conocidos. La verdad es que recibimos un apoyo muy lindo”.

Por último, los hermanos resaltaron que “vinimos a pasarla bien y a cumplir objetivos futbolísticos. Porque somos así, queremos ganar estemos donde estemos. Sería un sueño lograr ascender con el equipo”. Y concluyeron: “El fútbol nos dio muchas posibilidades y cumplimos muchos sueños, estamos muy agradecidos por todo eso”.