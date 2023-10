Los municipales de Chacabuco lograron un nuevo acuerdo salarial

En una importante reunión mantenida en el día de ayer, el Ejecutivo Municipal se reunió con la mesa de Relaciones Laborales, con el objetivo de resolver una recomposición salarial. A la convocatoria se hizo presente la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), no así, el sindicato de Empleados Municipales que decidió no presentarse a la reunión.



Después de un arduo debate, finalmente se llegó a un acuerdo entre las partes. El Municipio realizó una oferta que consiste en un aumento del 7 por ciento en septiembre para todos los empleados, además de una suma no remunerativa de 30.000 pesos para aquellos que no superen los 300.000 pesos de sueldo neto. También se acordó una suma no remunerativa de 15.000 pesos para los empleados que tengan un sueldo neto de entre 300.001 a 400.000.



En tanto, para el mes de octubre, se estableció un incremento del 13 por ciento al básico. Además, se acordó una suma no remunerativa de 10.000 pesos para el mes de noviembre. Con estos porcentajes, el aumento total alcanza el 20 por ciento, sumado a lo acordado anteriormente, significa un total de 35 por ciento; lo que representa un incremento acumulado anual de enero a octubre de 126 por ciento.



Desde el Municipio consideraron que este esfuerzo “representa un aporte genuino”, ya que, “a pesar de los anuncios del gobierno de la Provincia, no han recibido ningún tipo de colaboración”.

"En épocas de inflación desmesurada, resulta preocupante que el gobernador Axel Kicillof solo sea un mero mensajero electoral, sin acciones concretas para solucionar la situación económica de nuestro municipio", sostuvo el secretario de Gobierno, Mario Ferraresi y agregó: "Los hechos hablan por sí solos, y es importante que todas las partes involucradas trabajen en conjunto para alcanzar soluciones concretas y efectivas".