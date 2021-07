Cómo es la contención psicológica para los pacientes con COVID-19

La psicóloga del equipo de Salud Mental, Silvina D'Alfonso, se refirió al acompañamiento de los pacientes con COVID-19 y, en ese aspecto, puntualizó en la modalidad de trabajo con aquellos que están internados en la tercera ala, pacientes en Terapia Intensiva, y pacientes que están en sus casas que no requieren internación.

“A los pacientes les puede pasar que sientan gran angustia por estar internados o por tener el virus. Puede ser que tengan mucho miedo, que ingresen con cuadros de ansiedad pero, en general, lo que más se da es el miedo y la angustia por el temor a lo desconocido que tiene esta enfermedad y la evolución; porque muchas veces son cuadros leves y después se complican mucho”, explicó la psicóloga.

El trabajo que se realiza junto a pacientes que requieren asistencia psicológica tiene que ver con compañamiento, la escucha, en forma remota o presencial, y trabajo con familiares para hacer un seguimiento. Asimismo, Silvina D'Alfonso señaló que el estado anímico tiene relación con la evolución de la enfermedad. “Siempre es bueno poder contar con esta ayuda de parte nuestra de Salud Mental. También nos parece fundamental trabajar con las familias porque es difícil tener un paciente internado y la familia que está en su casa esperando a ver cómo evoluciona”, continuó. Además, habló del acompañamiento al personal de salud y del trabajo que se realiza.

“Esta pandemia no terminó, todos nos tenemos que cuidar entre todos, no hay que aflojar con las medidas de prevención”, dijo D'Alfonso y añadió “si hay síntoma de COVID, no dejen de hisoparse, no dejen de concurrir al ala tres o a donde quieran para descartar que estos síntomas sean de COVID. No lo dejen pasar porque están actuando contra su salud y contra la salud de los demás”.