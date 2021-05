Covid-19: Chacabuco se prepara para enfrentar el momento más difícil

Con la sospecha de una cepa distinta a la habitual circulando por la ciudad, las autoridades sanitarias de Chacabuco trabajan en el refuerzo del sistema sanitario con el fin de amortizar el impacto en caso de un eventual colapso por personas infectadas con coronavirus. En las últimas semanas, aumentaron las consultas por síntomas compatibles con los de Covid19, los hisopados y las internaciones tanto en el ala tercera como también en terapia intensiva. A su vez, se reforzaron los mensajes de concientización por parte del personal de salud y el hospital municipal Nuestra Señora del Carmen recibió equipamiento.

Junto con las autoridades de la Región Sanitaria III, Jorge Herce y Lucrecia López, el secretario de Salud de la Municipalidad de Chacabuco, Ignacio Gastaldi, los legisladores provinciales Agustín Máspoli y Micaela Olivetto, y la directora de Salud, Romina Sclavi, recibieron insumos para la asistencia de los pacientes graves de COVID-19, internados en el área de terapia intensiva del Hospital Municipal. “Estamos teniendo una demanda muy importante de internación y que requieren muchos días de asistencia y monitoreo”, señaló Gastadi.

El hospital recibió diez bombas de infusión, equipamientos que se utilizan para la administración de medicación por vía endovenosa regulada y cuatro monitores multiparamétricos. El secretario de Salud manifestó que los equipamientos fueron solicitados por el intendente municipal, Dr. Víctor Aiola, y agradeció y destacó la rápida respuesta del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de su ministro de Salud, Daniel Gollan. Actualmente el servicio de Terapia Intensiva se encuentra ubicado en la Guardia Central.



“Estamos en esta lucha incesante, todavía nos queda un largo camino por recorrer. Volvemos a pedirle el compromiso a toda a la sociedad, en la conducta individual, que cada uno se haga responsable de lo que hace, para ayudar al sistema sanitario y que le podamos dar la respuesta a los vecinos que necesitan atención, con la calidad que lo necesiten, en la cantidad que lo necesiten y en el momento oportuno”, expresó el doctor Gastaldi. En tanto que el director ejecutivo de la Región Sanitaria III, Jorge Herce, señaló que el Gobierno de la Provincia está haciendo un gran esfuerzo en equipamiento. “Está este apoyo, que es el apoyo para el esfuerzo que están haciendo los municipios para sostener a estos pacientes que son complejos, que es difícil, que necesitan mucho equipamiento y mucho esfuerzo de los trabajadores de la salud”, añadió Herce.

“Necesitamos la colaboración de todos y la colaboración es cuidarnos, que todos nos cuidemos, porque es una forma de ser solidario con quienes ponen el cuerpo todos los días”, dijo el director de la Región Sanitaria Tercera, quien también destacó la importancia del vínculo con todos los secretarios de Salud de todos los distritos para poder enfrentar la pandemia. “Se sale de las pandemias con solidaridad”, finalizó Herce.

Seguidamente, la diputada Micaela Olivetto señaló que “es una rápida respuesta del Ministerio de Salud en acompañar a todos los gobiernos locales en hacer frente a esta pandemia”.

Por su parte, el senador provincial Agustín Máspoli destacó que “ante el pedido del intendente municipal, las autoridades provinciales han reaccionado rápidamente en este momento tan difícil y complejo que estamos viviendo”.

Cambio en el comportamiento del virus

El doctor Alberto Quereda, director del Hospital Municipal, se refirió a la situación que atraviesa la comunidad de Chacabuco: “Hubo una rotación en la prevalencia de esta patología en personas más jóvenes, hoy el 41 por ciento de la internación por COVID19 es de menores de 60 años. Asimismo, comentó que hay distintas posturas respecto de por qué puede estar sucediendo: en primera instancia por la vacunación que están recibiendo los adultos mayores o porque las personas de mayor edad tienen más cuidados respecto a los grupos etarios inferiores. “Es muy lamentable esta situación no solo acá, sino en hospitales de localidades vecinas”, expresó Quereda.

Por otra parte, el director del hospital y especialista en cuidados intensivos dijo que “es un nivel crítico porque las tasas diarias de internación en el ala tres son altas y porque la evolución de los pacientes, en un porcentaje, no es favorable”, expresó Quereda. Con respecto al equipamiento médico recibido en el Hospital Municipal por parte del Gobierno provincial señaló que “es algo que nos va a beneficiar porque, si bien lo tenemos cubierto, también es una estrategia para tener más elementos en caso de ser necesario. Hay 14 respiradores en funcionamiento en el hospital” y añadió: “Estamos buscando las alternativas para no correr detrás sino adelantarnos un poco ante los eventos adversos que pueden llegar a surgir”.

A su seguir, Quereda se refirió a la importancia de continuar con las medidas de prevención que son fundamentales para evitar el contagio. “Hoy por hoy, cambió la curva de edad de la patología”.