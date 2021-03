Víctor Aiola reclamó más compromiso con el plan de vacunación de Covid-19

El miércoles, quedó inaugurado el Período 2021 de Sesiones Ordinarias Nº 921 del Honorable Concejo Deliberante de Chacabuco. El intendente municipal, Dr. Víctor Aiola, pronunció formalmente su discurso para dar apertura al año legislativo. El acto contó con la presencia del secretario de Gobierno, Alejo Pérez, la diputada provincial, Micaela Olivetto, y funcionarios del Cuerpo Deliberativo fueron entonadas las estrofas del Himno Nacional Argentino.

La apertura de discursos estuvo a cargo del presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Herrera, quien expresó que el año 2020 fue un año difícil, impensado y complejo refiriéndose, además, a su situación personal atravesada por el covid-19. “Hay que seguir adelante porque tenemos una representatividad otorgada por el propio pueblo de Chacabuco. Esta representatividad está reflejada en este recinto, con voz y con voto. Esa representatividad hay que honrarla”, señaló.

Luego de las palabras pronunciadas por los presidentes de los bloques de concejales Juntos por el Cambio (Ignacio Orsini), Unidad Ciudadana (Fabián Ayala, en reemplazo de Martín Carnaghi) y Frente de Todos (Javier Estévez), el intendente municipal, Dr. Víctor Aiola, se dirigió a la Asamblea Legislativa repasando el trabajo realizado durante la gestión del 2020 y detalló las proyecciones para este año.

Al comienzo, el jefe comunal agradeció a todos los ciudadanos de Chacabuco porque entre todos se ha enfrentado la peor crisis que tuvo la Argentina en los últimos 100 años en términos de salud. Asimismo, hizo extensivo su agradecimiento a todo el personal de salud municipal porque ha puesto el cuerpo en este momento tan crítico para cuidar a cada uno de los vecinos.

Se refirió al sistema de salud, que ya venía con un crecimiento desde su gestión anterior, con la puesta en marcha de la Guardia Central modelo en la Provincia, la inauguración de la Tercera Ala de Internación, la apertura del Consultorio de Pacientes Febriles y el Hospital de Campaña que contó la colaboración de distintos sectores de la comunidad.

Además de capacitación del personal de salud y una fuerte inversión en equipos de protección sanitaria. “Como resultado, tenemos uno de los índices más bajos de infección de personal hospitalario de la provincia de Buenos Aires”, indicó.

“La prioridad el año pasado fue la salud y, por eso, todos los recursos del municipio con respecto al personal y a los recursos económicos fueron destinados a ello. Este año encuentra un escenario mucho mejor. La ciencia ha dado respuesta y resolución a la pandemia de Covid haciendo la vacuna. La vacuna da una luz de esperanza y la posibilidad de resolver esta situación”, manifestó el intendente, quien aclaró que la disponibilidad de vacunas es escasa en todo el mundo “seguramente tardaremos todo este año para poder vacunar a nuestra población, mientras tanto debemos continuar respetando las medidas de prevención”, agregó.

Seguidamente, Aiola se refirió a la posibilidad de un rebrote por el lento proceso de vacunación. “Estamos trabajando para enfrentarlo si es que ocurre”, aseguró tras puntualizar en la importancia de la campaña de vacunación tanto a nivel nacional como provincial y municipal; aunque cuestionó acerca de quién determina los criterios de vacunación.



“No puede haber lugar a la duda cuando se trata de vacunar a nuestros ciudadanos. Queremos el acceso a las listas de vacunación todos los días en manos del Gobierno Municipal, para poder ser contralores y responsables”, subrayó y añadió que “la vacuna es un bien público y no de unos pocos o de una facción o partido político. Tenemos que alejarnos de la suspicacia y de la grieta y eso solo se logra si se hacen las cosas bien, si todos actuamos con transparencia y si nos alejamos de los amiguismos políticos y nos disponemos a trabajar para respetar los protocolos. La pandemia nos tiene que encontrar trabajando todos juntos”.

"Solicitamos al Gobierno Nacional y Provincial hacernos partícipes de la campaña de vacunación, pedimos trabajar en conjunto como lo hemos hecho durante todo el año 2020. Queremos ser parte de la solución", agregó Aiola.

Luego de repasar las acciones emprendidas durante el 2020, el intendente detalló las gestiones proyectadas para el 2021. “Proyectos importantes que nos van a permitir seguir construyendo este Estado cercano, que tiende al crecimiento y al cuidado”, dijo.

“Debemos seguir construyendo para los chacabuquenses una ciudad ordenada, donde el Estado lleve la respuesta al que lo necesite de manera rápida, donde se sigan realizando obras que mejoren la calidad de vida de la gente, donde un comerciante pueda invertir en su local sabiendo que tiene respaldo municipal, donde acompañemos a los emprendedores, a los que sueñan con generar su Pyme y a los que ya emprendieron. A los que pelean a diario para superarse y dar trabajo. Donde un joven tenga grandes oportunidades acá para no tener que trasladarse a otras ciudades vecinas para poder estudiar. Esa es la ciudad que queremos”, manifestó.

Aiola comunicó que el 70 por ciento de los 3 mil millones de pesos con los que cuenta el municipio para este año está destinado a salud, desarrollo social, obras y servicios públicos. En ese aspecto, enumeró cada uno de los proyectos que se prevén para las áreas mencionadas, como "el proyecto ambicioso que soñamos y que empezamos a materializar este año, que es la concreción de un Hospital Materno Infantil", además de "seguir trabajando en mejorar la calidad de vida de cada uno de los vecinos de nuestra ciudad como lo venimos haciendo desde el año 2015".

Finalmente, el intendente declaró “este Gobierno tiene dos objetivos. Cuidar a cada una de las familias chacabuquenses y que esta ciudad siempre se encuentre en crecimiento. Nuestro legado consiste en ser una ciudad modelo. Quiero decirles a los vecinos de mi ciudad que todo este tiempo próximo pasado vivimos momentos muy difíciles, pero que siempre sentí el acompañamiento de cada uno de ustedes".

"La mayoría de los argentinos no queremos un Estado simplemente asistencialista. El Estado debe poder dar todas las herramientas al individuo para que pueda ser libre y esto se logra de una única manera, con educación y con trabajo. La política viene a hacer todo lo posible y hasta lo imposible para que el ser humano sea libre, y la libertad significa el poder decidir cuáles son los destinos de su vida y de su familia”, concluyó el jefe comunal.