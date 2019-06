Darío Ciminelli: “No descartamos nuevas aprehensiones para ordenar el tránsito”

El juez de Faltas de Chacabuco, Ernesto Felice, encabezó una conferencia de prensa junto al secretario de Seguridad municipal, Darío Ciminelli, en la comisaría local. Allí, los funcionarios anunciaron la detención de un hombre por “acumulación de multas”. Se trata de un joven de veinte años que permanecerá detenido en O’Higgins por un lapso de ocho días, tras no haberse presentado en el juzgado de faltas ni pagar los montos de las sanciones. Si bien no se descartan nuevas aprehensiones en la ciudad, se explicó que no son medidas a aplicar para cualquier tipo de infractor.

“A raíz de una serie de expedientes que estaban en trámite en el juzgado de Faltas, se dispuso el arresto de una persona que, en numerosas ocasiones, cometió infracciones graves”, comenzó diciendo el juez de Faltas de Chacabuco, Ernesto Felice, “en ningún caso se había logrado detener a esta persona en el marco de los controles realizados por Policía y personal de tránsito, era un sujeto muy escurridizo y todas las actas de infracción consistían en evadir operativos de control, cruzar semáforos en rojo, conducir de manera temeraria realizando maniobras intempestivas poniendo en riesgo la integridad física propia y la de terceros, en algunos casos participando de pruebas de destreza o velocidad, haciendo ruidos molestos con dispositivos especiales, impedía el descanso de los vecinos y esta persona había sido citada en reiteradas veces por el juzgado, pero nunca compareció”.

El juez de Faltas explicó que todos los expedientes que involucraban al infractor tuvieron sus sentencias: “se fijaron multas, las multas no fueron abonadas, se lo volvió a intimar para que se presente en el juzgado, no compareció y, finalmente, esa sentencia del pago de una multa en cada una de estas causas fue convertida -conforme lo autoriza el Código de faltas- a arresto y se fijó un día de arresto por cada uno de estos expedientes”. Esta medida se materializó, con personal policial, el día martes 18 de junio a las 19.30 y la persona en cuestión se encuentra alojada en la delegación de O’Higgins. “Es un total de ocho días de arresto que debe cumplir, la sentencia está firme, había sido notificada, una vez que adquirió la firmeza de la sentencia, se dio la orden de detención”, explicó Felice.

Por otro lado, el juez Ernesto Felice dijo que “son muy pocos los casos que se han resuelto de esta forma” y que “se ha dispuesto la aprehensión, son casos extremos, no es una resolución que se adopte en cualquier situación, no todos los infractores van a sufrir estas consecuencias, naturalmente; el código establece conversión de pena de multa al arresto: cumpliendo el arresto de ocho días, queda agotada la pena por cumplimiento”. A su vez, detalló que el Código establece que el arresto debe cumplirse en un lugar que no esté compartido con aprehendidos ni detenidos por delitos comunes del Código Penal. “Con esta medida uno espera que no vuelva a conducir de esa manera, el trasfondo de la cuestión es el riesgo que genera para su propia persona y para terceros, buscamos que se tome conciencia de la peligrosidad que contiene esa manera de comportarse en el tránsito.”

Por su parte, el secretario de Seguridad de la Municipalidad de Chacabuco, Darío Ciminelli, señaló que “la resolución del doctor Felice es prácticamente inédita en Chacabuco, es una de las pocas que se ha tomado en el ámbito de la provincia de Buenos Aires; salvo el caso de Saladillo y alguna otra localidad, Chacabuco es una de las pocas ciudades que ha tomado la firme decisión de trabajar en el mejoramiento y ordenamiento del tránsito en la ciudad: la conversión de la penalidad de multa en arresto es una medida no solo ejemplar sino que es una herramienta muy importante para trabajar sobre aquellos contraventores o infractores, a quienes se les ha dado múltiples oportunidades y que han hecho caso omiso a la autoridad”.

“Todas esas conductas, mencionadas por el juez Felice, ameritaban una dura sanción; venimos trabajando en este tema desde el comienzo, se han hecho allanamientos y se han secuestrado motos ruidosas y peligrosas”, dijo Ciminelli y detalló que “a fines de 2017 se hicieron más de veinte allanamientos en simultáneo en Chacabuco, con el secuestro de más de veinte motocicletas que ocasionaban estos disturbios, se había controlado y disminuido el ruido en la ciudad; cuando nosotros asumimos esta gestión, teníamos bandas de cuarenta o cincuenta infractores que circulaban en la ciudad en forma desordenada, ilegal, haciendo caso omiso a la orden de alto a la autoridad, eso se disminuyó con el trabajo que se hizo, con esta medida también buscamos avanzar en el trabajo de ordenar y de tener un tránsito seguro para todos los vecinos de Chacabuco”.

En tanto, Ciminelli indicó que “no se descartan otras aprehensiones y detenciones, se sigue trabajando en materia de ordenamiento y control, de labrar infracciones para poner en conocimiento a la justicia de faltas para que se adopten las medidas necesarias, es un gobierno municipal que tiene la firme decisión política de seguir trabajando para que el vecino de Chacabuco pueda tener un tránsito seguro y ordenado” y agregó que “los contraventores, que se manejan como quieren, tienen que saber que existen este tipo de medidas, que nosotros no vamos a retroceder en esta decisión, que vamos a seguir avanzando”.