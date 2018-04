Golía: “Aiola es el intendente más agresivo desde la vuelta a la democracia”

El exintendente de Chacabuco, Darío Golía, brindó una entrevista en Radio Jungla, en donde habló del Peronismo de cara al 2019, la actualidad de Chacabuco, la gestión de Víctor Aiola y su lugar para las próximas elecciones.

Sobre el peronismo, el ex mandatario comentó: “la gente va a elegir cuales son las alternativas. A nivel nacional sin dudas que va a haber diferentes opciones, pero eso va a ser en la primera vuelta, ya en la segunda van a quedar solo dos alternativas, una va a ser el oficialismo, que hoy es conducida por Mauricio Macri y va a ser la gente la que va a definir quién va a ser la oposición y que seguramente se va a llevar todos los votos opositores al gobierno actual. Además agregó: “hoy Cristina es la máxima exponente de la oposición al proyecto liberal que encara Mauricio Macri. Sin dudas que si el peronismo no se hubiese dividido en las últimas elecciones, hubiese ganado claramente en la provincia de Buenos Aires, pero ese fue el objetivo del gobierno, como bien lo dice Durán Barba, cuando aclara que lo mejor que hizo el gobierno es dividir al peronismo y hacen hincapié en que ese es su mejor logro”.

También puntualizó sobre las divisiones el peronismo en la ciudad: “En Chacabuco pasa lo mismo, si no se puede confluir en una lista común, primero se harán las paso y de acuerdo al resultado, luego iremos todos juntos a confrontar con el oficialismo. Lo peor que nos puede pasar es llegar al 2019 sin proyectos y solamente discutiendo nombres. Nosotros creemos que estamos en condiciones de presentar una propuesta alternativa con fundamentos y con buena gente.

Luego fue consultado sobre su visión acerca del Gobierno de Víctor Aiola: “Lo veo sin demasiado brillo. No hay un proyecto estratégico de ciudad. Cuando se habla de una ciudad modelo, una cosa es lo que se pregona y otra cosa es lo que se hace. Vemos que el deterioro de los servicios es importante. En los últimos meses cerraron 30 negocios en Chacabuco y la verdad que no hay una propuesta alternativa que acompañe al comerciante. Continuó: “la gran preocupación que tenía el actual intendente cuando hacía campaña era el tema de la salud y del arsénico en el agua, y esos temas se dejaron se hablar. En los 8 años que estuvimos nosotros creamos una planta de tratamiento del agua, además de construir 8 pozos de agua y esta gestión no ha hecho ninguno. En mi gestión se hicieron más de 500 cuadras de cloacas y en lo que va de esta gestión se han hecho muy pocas cuadras.

Por otro lado, fue consultado sobre el comunicado que emitió el Bloque Cambiemos luego de los hechos del pasado 4 de abril: “El discurso que ha tenido el intendente victimizándose termina en su parte final siendo agresivo. La mentira y la agresión generan más agresión. A mí me agredieron cuando era intendente y me quisieron quemar la casa y no tuve el apoyo de ninguno de los dirigentes que hoy son oficialistas. También tuve muchas agresiones verbales de personas que eran acompañadas por los dirigentes que hoy son oficialismo. Agregó: “Este intendente nunca se caracterizó por buscar consenso ni por llamar al dialogo, al contrario, fue el intendente más agresivo desde la vuelta a la democracia. Siempre habla de batalla, de guerra y bueno eso genera agresiones, que no son justificables pero que son entendibles en ciertos sectores”.