Víctor Aiola visitó ALPI

Ayer, miércoles 22 de noviembre, en horas de la tarde, el intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, visitó a los integrantes de ALPI. La visita se hizo en el marco de los festejos por el “Día de la Enfermería” y el “Día de la Música".

En primera instancia Aiola dijo que “vienen realizando un trabajo muy intenso. ALPI es una institución que está a punto de cumplir sesenta años. Quién no ha tenido a un familiar que no ha pasado por esta institución y en esos momentos difíciles ha recibido no sólo el apoyo médico, de rehabilitación, sino también el calor humano, la contención”, expresó. Luego dijo que "como Estado hay que recuperar el valor de las instituciones, no sólo con la palabra sino con hechos, participar en un institución es contribuir a nuestra democracia.”