Víctor Aiola: "Tenemos que madurar políticamente"

CHACABUCO

En una entrevista publicada por el Grupo La Provincia, el jefe comunal de Chacabuco, Víctor Aiola, dijo: "A nivel nacional, Cambiemos tuvo una amplia aceptación, en concordancia con lo que se expresó a nivel local. A nivel Provincia hubo casi un empate técnico. Tenemos que madurar políticamente y saber trabajar en conjunto más allá de las elecciones que son un día en la vida del país e inmediatamente después que pasan ponernos a trabajar para mejorar el país, la Provincia y el Municipio."

Por otro lado, Aiola dijo que “venimos trabajando, sabemos que todavía hay lugares donde el cambio no ha llegado, que todavía estamos en deuda con un montón de vecinos porque no hemos arreglado sus calles, porque no hemos puesto piedras, porque por ahí hay barrios que les llegó la accesibilidad y a otros barrios no, y esas cosas son las que nos preocupan.”