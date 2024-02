Rendirán homenaje a Lucila Quarleri, la joven dramaturga bragadense

Oriunda de Bragado, el pasado 26 de enero falleció, a sus 33 años Lucila Quarleri, la joven escritora, teatrista, comunicadora social y militante feminista que vivió a pulso con su época.

Así, hoy jueves 22 de febrero sus amigos, y las actrices de sus obras realizarán un homenaje a su mirada del mundo leyendo fragmentos de sus textos en el Teatro Animal de la Ciudad de Buenos Aires. Será desde las 21 horas en Castro 561. La actividad será con entrada libre y gratuita.

“En el último tiempo, Luci estaba ensayando Las Perras, una obra en la que de algún modo trabajaba con la idea de su muerte narrando la historia de cuatro amigas que vuelven a Bragado por el fallecimiento de una amiga a la que le van a inaugurar una calle en su nombre. No la llegó a estrenar, pero nos pidió a sus amigos que siguiéramos haciendo sus obras. Por eso, decidimos hacerle un homenaje desde lo teatral, un ritual que no sea un velorio”, dijo Malena Saito, poeta y amiga de Quarleri, sobre este homenaje que recorrerá fragmentos de la obra inédita “Las Perras”, del monólogo “Diarios de Otoño” y del libro “Nunca me dejes de responder”, obras de la teatrista que sobrevuelan el tema de la muerte. Estos serán leídos por las actrices Paloma Contreras, Maia Lancioni, Nicole Popper, Sofia Cantarini y la comunicadora y escritora Estefanía Enzenhofer.