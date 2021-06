Covid-19: salió de alta tras varios días internado y las enfermeras lo despidieron con una emotiva canción

Un momento emotivo se vivió en los pasillos del Hospital San Luis de Bragado, en medio de la lucha contra la pandemia del Covid-19, que lleva ya casi un año y medio. Mientras el distrito bragadense sufre con crudeza el impacto de la crisis, que ya se cobró 190 vidas en las comuna, un vecino que logró sobrevivir tras largos días internado fue despedido por el personal sanitario con una emotiva canción.

El hombre, llamado Juan Carlos Bustos, consiguió superar el virus y se fue en las últimas horas de alta a su casa. Un video que se hizo viral en las redes sociales, compartido por una enfermera del nosocomio, registró el momento en el que el paciente era trasladado en silla de ruedas por los pasillos hasta la puerta de salida, en donde lo aguardaban los familiares, que lo recibieron con un abrazo.

Pero mientras llegaba a destino, un grupo de enfermeras lo escoltaba en su paseo por el hospital, cantándole las estrofas de "Resistiré", la popular canción compuesta por el grupo español Dúo Dinámico, que fue interpretada por múltiples artistas a lo largo de los años. Cientos de vecinos se hicieron eco del momento y lo compartieron en sus perfiles de Facebook.

Letra completa:

