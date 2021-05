Con malestar por las restricciones, comerciantes de Bragado anunciaron que el lunes reabrirán sus puertas

Molestos por las restricciones de la crisis sanitaria del COVID-19, un grupo de comerciantes de Bragado advirtieron hoy al municipio que reabrirán sus puertas el próximo lunes, aun si el gobierno nacional prolonga el aislamiento estricto, que vence el domingo.

A través de una dura carta pública, el sector nucleado bajo la firma de Comerciantes Unidos de Bragado anticipó que "no aceptará" una nueva prórroga del cierre estricto, situación que amenaza con concretarse, teniendo en cuenta que no bajan los contagios de coronavirus en la región.

"Estamos convencidos de que el trabajo es fundamental para la salud mental y el bienestar de todas las personas y sus familias. No aceptamos trabajamos esenciales y no esenciales, toda persona necesita y debe trabajar (…) No aceptamos que nos expongan como los generadores del contagio de COVID-19 a nuestros vecinos (...) No aceptamos que a partir de próximo lunes nos digan que no podemos trabajar", expresaron.

"A partir del próximo lunes 31, todos volveremos a nuestros trabjos, con los protocolos requeridos, generando una conciencia ciudadana de cuidarnos, denunciando a quien no cumpla las medidas", exclamaron.

Apoyo político

Desde Evolución Radical, espacio conducido por el expresidente del Comité de la UCR local, Rafael Acuña, salieron a apoyar la postura de Comerciantes Unidos.

“Nos solidarizamos con el grupo Comerciantes Unidos y hacemos extensivo a todos los comerciantes del partido, compartiendo la preocupación por la realidad del sector. Sin negar las dificultades que atraviesa nuestro sistema sanitario local (…) consideramos que el cierre estricto de los comercios no esenciales es una medida que sólo agrava y perjudica a vastos sectores del comercio, que vienen siendo seriamente afectados desde hace 14 meses”, aseguraron.

“El comercio local ha demostrado cumplir los protocolos sanitarios y han sido los primeros en hacer enormes esfuerzos adoptando las medidas impuestas y adaptándose a los requerimientos sanitarios exigidos, por ello, no deben ser los primeros castigados frente a un aumento de los casos positivos de COVID-19”, agregaron.

Y redondearon: “Instamos a las autoridades municipales, más allá de las medidas económicas y fiscales anunciadas, a encontrar el camino apropiado que permita la apertura de la totalidad de los comercios y atención al público a partir del próximo 31 de mayo, incrementando y fortaleciendo los controles sobre el cumplimiento de las medidas sanitarias”.