Genneia, generación de energía para Bragado

A más de 10 kilómetros del centro de Bragado se encuentra la Central Térmica de Genneia, empresa de soluciones energéticas que provee de manera inmediata los abastecimientos de la zona, que corresponden a hogares familiares e industrias locales.

Pero ¿por qué es importante una central energética en la ciudad de Bragado? La ciudad se destaca por la presencia de un gran vecino industrial que elabora productos siderúrgicos; el que además crece junto con la localidad desde hace más de 50 años. Sin embargo, la alta demanda de energía variable producida por su actividad provocó la necesidad de fortalecer la red energética, para que los hogares y comercios pudieran desarrollar sus labores con normalidad.

Genneia fue la elegida para cumplir este rol y, hasta el día de hoy, se volvió un actor indispensable que ayuda a asegurar la electricidad de toda la ciudad sin que existan vaivenes en la red. Gracias a su potencia instalada, puede generar la energía equivalente al consumo de 335 mil hogares. Asimismo, permitió el desarrollo y el crecimiento de la industria siderúrgica, lo que representa una fuente de empleo y movimiento económico crucial en la comunidad.

Centrales como las de Bragado se caracterizan por poder entregar energía rápidamente a la red de SADI (Sistema Argentino de Interconexión) en horas pico y puntos de elevada demanda eléctrica; pero más se destaca por sus trabajadores, los cuales ponen todo su conocimiento en pos de la energía de su propia ciudad.

La historia

La Central empezó a despachar energía el 16 junio de 2011 y, en 2017, amplió su capacidad de generación con la incorporación de cuatro turbinas General Electric de 30MW cada una, que permite garantizar a la red una potencia total de 168 MW.

Hoy, 24 personas trabajan en equipo dentro de la central, liderados por un bragadense, Marcelo Rossetti, de 33 años, graduado en la Escuela Técnica N° 1, quien ingresó a sus jóvenes 23 años. “Cuando se inauguró la planta y comenzamos a trabajar fue una sorpresa, ya que en Bragado no había representantes del rubro energético y la generación de energía era algo nuevo. Esta actividad me enseñó muchísimo hasta el día de hoy, me desempeño como Jefe de la Central junto a un equipo tan profesional que me permite delegar y trabajar con la tranquilidad de que desarrollan sus tareas de la misma manera que las haría uno”, señaló Rossetti.

Dentro del equipo que pone en marcha la central cada mañana, una voz marca la diferencia: “Creo que las mujeres tenemos la habilidad de poder reunir a las personas, de crear y fomentar la participación de todos para la toma de decisiones tanto personales como de la compañía”, relató Cintia Aldana, de 29 años, técnica SHyMA y única mujer que se desempeña en un puesto técnico en Bragado.

Cintia ingresó a Genneia hace 6 años, cuando aún era estudiante de la Licenciatura de Salud Ocupacional. Hoy interpreta este título como su primera gran conquista ya que, además de conocimientos y expertise, cree firmemente que la presencia de mujeres en este tipo de espacios hace a una diversidad que enriquece. “Los equipos son más creativos y productivos”, subrayó.

Este mes, la central cumple 9 años de generación y 8 años bajo el nombre de Genneia, formando parte de un mix energético equilibrado de 6 centrales de generación térmica (570 MW) y 700 MW de potencia renovable con la puesta en marcha de sus parques eólicos Madryn y Chubut Norte (en la provincia de Chubut), Villalonga y Necochea (en Buenos Aires), Pomona (en Río Negro) y su parque solar Ullum (en San Juan).

Educación, un pilar que nos une con la comunidad

De igual manera, para los bragadenses la presencia de la central también trae consigo la posibilidad de profesionalizarse en el rubro y obtener fuentes de empleo técnico. El año pasado, comenzó la iniciativa del programa de empleabilidad junto con la Escuela Técnica N° 1, con el soporte de la Fundación Compromiso; los alumnos participan de Prácticas Profesionalizantes y un Taller de Capacitación y Orientación. “El programa -explica Carolina Langan, jefa de Sustentabilidad de Genneia- conjuga nuestro interés por favorecer la empleabilidad de los jóvenes de Bragado con la necesidad de trabajar articuladamente con toda la comunidad educativa”. Sin ir más lejos, en el mes de marzo se contrató oficialmente a uno de los pasantes para formar parte del equipo.

Asimismo, Genneia es el principal inversor en proyectos de energías renovables en el país y en 2019 protagonizó la implementación de 4 paneles solares y una máquina de reciclado de materiales descartables que aportan al cuidado del medioambiente en la propia central. Ambos proyectos fueron desarrollados íntegramente por el equipo del centro operativo, con la colaboración de los jóvenes que participaron de las Prácticas Profesionalizantes entre agosto y noviembre de ese año.

De esta manera, la planta ubicada sobre la Ruta Provincial 46, intersección con Ruta Nacional 5, progresa junto a Bragado con el objetivo de desarrollar una comunidad con independencia de recursos y oportunidades de crecimiento a largo plazo.