Revilla: "No me vacuné ni he pedido vacunarme"

A través de sus redes sociales, la intendente de General Arenales, Erica Revilla, se refirió al escándalo por las vacunas y aseguró que "en tiempos difíciles, quienes tenemos la responsabilidad de gobernar debemos dar el ejemplo y llevar calma a nuestros habitantes: no me vacune, ni he pedido vacunarme. Y no lo haré hasta que todo el personal esencial, adultos mayores, pacientes de riesgo y vecinos con prioridades sanitarias no estén vacunados".

"Así es como considero que debe ser y será también con todo mi equipo de trabajo, con excepción del personal afectado al área de salud. Si tuviera indicios de que ello no ocurre sería la primera en denunciarlo, e invito a que lo hagan quienes tengan algún motivo de sospecha. Condeno y condenaré siempre el uso de privilegios y amiguismos para la obtención de beneficios, pese a quien le pese. Mucho más si se utilizan dentro de un plan de vacunación donde se pone en juego la vida de las personas. Hechos así son de elevada gravedad institucional, producen desánimo en la sociedad y afectan la credibilidad de quienes gobernamos", escribió la mandataria local.

Por último, señaló que "celebro desde el primer día el inicio del proceso vacunatorio, y ansío se complete con éxito y a la brevedad. Disiento con algunas formas y procedimientos usados para llevarlo adelante, pero considero que es momento de aunar esfuerzos y poner en la mira lo más importante, que es la salud".