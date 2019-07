El artesano Mariano Martínez se presentará en la Sociedad Rural de Palermo

El artesano Mariano Martínez volverá a participar de la Sociedad Rural de Palermo y contó cómo se inició en el oficio. "Surgió a modo de curiosidad, antes no había tutoriales de Youtube, te tenían que enseñar y todo era más reservado, no era fácil que alguien te enseñara", dijo Martínez y agregó que "pasaron los años y cuando empecé a ver que los trabajos se podían vender, me fui a perfeccionar a Rosario para trabajar más fino."

"Siempre bromeábamos y deciamos 'mirá cuando estemos en Palermo' y ya hace tres años que me invitan", dijo Martínez y agregó "yo dejé trabajos estables para avanzar con esto que tanto me gustaba y hoy estoy trabajando muy bien".